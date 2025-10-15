Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, đám hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra vào ngày mai (16/10) tại tư gia ở Thanh Hóa. Hoa hậu Thanh Thuỷ, á hậu Ngọc Thảo và hoa hậu Kiều Duy sẽ ở đội hình bê tráp.

Cũng theo nguồn tin trên, Đỗ Thị Hà và Viết Vương quen biết nhau là do gia đình giới thiệu. Căn nhà tại Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà hiện đã được tân trang lộng lẫy, sẵn sàng đón ngày vui. Lễ nạp tài và ăn hỏi sẽ đồng thời tổ chức, tiếp nối là hôn lễ tại Quảng Bình - quê hương của chú rể chỉ vài ngày sau.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Ảnh: Tư liệu

Đám cưới nhà trai rước dâu sẽ diễn ra vào gần cuối tháng 10. Đám cưới mời bạn bè, đối tác sẽ diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11.

Suốt năm qua, Đỗ Thị Hà đã tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ cho cột mốc quan trọng. Tháng 9, cô và vị hôn phu đi châu Âu chụp ảnh cưới.

Mối tình của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương bắt đầu gây chú ý từ năm ngoái, khi công chúng lần đầu "soi" thấy những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi. Cặp đôi cùng đi Nhật Bản vào tháng 2/2024. Cả hai còn đồng hành trong các hoạt động từ thiện.

Khi tin đồn Đỗ Thị Hà làm dâu hào môn lan tỏa, mỹ nhân Thanh Hóa từng hứa sẽ chia sẻ khi mọi thứ chín muồi. Đầu năm nay, cô chuyển đến không gian mới ở Hà Nội.

Đỗ Thị Hà từng cho biết tìm kiếm người tri kỷ biết lắng nghe và chia sẻ gánh nặng công việc, cuộc sống. Với khát khao tự lập, nàng hậu nhấn mạnh việc xây dựng sự nghiệp riêng, trở thành trụ cột của bản thân thay vì nương tựa.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, lọt Top 13 Miss World 2021 tại Puerto Rico.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994 tại Quảng Trị, hơn vợ sắp cưới 7 tuổi, đang dẫn dắt một tập đoàn lớn chuyên thầu các dự án hạ tầng giao thông.

Đỗ Thị Hà tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022:

Minh Dũng