Trong họp báo công bố top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - chia sẻ những thông tin mới nhất về cuộc sống của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tại Australia.

Trong thời gian du học tại Australia, Ý Nhi tự lập không phụ thuộc vào gia đình. Cô dậy từ 4-5h sáng, tự nấu cơm mang theo đi làm để ăn trưa, tối về lại hâm nóng thức ăn để tiếp tục dùng và cố gắng tăng ca làm thêm nhiều giờ nhất có thể để có thu nhập ổn định. Cô hiện làm công việc bán hàng cho một thương hiệu cao cấp.

Bà Kim Dung và hoa hậu Ý Nhi khóc khi chia sẻ với truyền thông.

Ý Nhi làm việc đến 24h mỗi tuần. Sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, mỗi tháng cô chỉ dành dụm được khoảng 30 triệu đồng Việt. Ý Nhi có 2 tháng nghỉ hè (ngược với Việt Nam hiện là mùa đông) và quyết định dành 1 tháng để đồng hành cùng Miss World Vietnam, thời gian còn lại cô sẽ trở lại Australia để tiếp tục công việc, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Bà Kim Dung chia sẻ về cuộc sống ở Australia của hoa hậu Ý Nhi:

Hoa hậu Ý Nhi trở về nước đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 với vai trò đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Tại sự kiện, Ý Nhi đảm nhận vai trò kết màn cho màn trình diễn khai mạc đặc biệt mang không khí Giáng sinh cùng 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Miss World Vietnam 2025 sẽ không có đêm chung khảo như mọi năm. Top 50 từ vòng sơ khảo sẽ trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết để tìm ra người kế nhiệm Ý Nhi.

Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1,7m. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp. Nhiều gương mặt có khả năng ngoại ngữ tốt như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam lần đầu tiên được tổ chức. Hai trang phục chiến thắng sẽ đồng hành cùng hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Miss World Vietnam đến với đấu trường Miss World.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 24/3/2026.

Video: HM