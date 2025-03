Tại sự kiện, Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi cho biết sẽ đồng hành với Miss World Vietnam 2025 với vai trò đại sứ quảng bá.

Cô tự hào khi được đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 72 diễn ra vào tháng 5 tại Telangana, Ấn Độ. Ý Nhi đã tạm dừng việc học tại Australia để toàn tâm chuẩn bị cho cuộc thi và sẽ trở lại hoàn thành chương trình học sau đó.

Hoa hậu Ý Nhi.

Ý Nhi chia sẻ dự án cá nhân và việc thi Miss World:

Với mong muốn lan tỏa giá trị tốt đẹp, Ý Nhi quyên góp toàn bộ tiền thưởng từ cuộc thi Miss World Vietnam 2023 vào các quỹ từ thiện, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú và hỗ trợ chi phí học tập cho một học sinh hiếu học đến hết lớp 12. Đặc biệt, cô đã triển khai dự án nhân ái Heart to head tại 12 tỉnh thành, tiếp cận hơn 20 điểm trường và đặt hơn 20 tủ sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Thanh Thủy tiết lộ tăng 5kg sau Tết:

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ đồng hành cùng giải chạy Strong Vietnam 2025 với vai trò đại sứ. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025 tại Vũng Tàu. Cô háo hức được hòa mình vào không khí giải chạy quy mô lớn.

Cô chia sẻ có hai lý do được chọn làm đại sứ vì từng là Người đẹp thể thao tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô vượt qua nhiều thí sinh khác trong các phần thi như chạy nhanh, squat và bơi. Ngoài ra, cô thú nhận sau tết Nguyên đán tăng 5kg, nên việc làm đại sứ cũng là động lực để tập luyện thể dục thể thao và chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho giải chạy này.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện với vai trò Giám đốc điều hành của Miss Grand Vietnam 2025. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 8, với nhiều điểm nổi bật mới như các phần thi phụ như: The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Trend, The Grand Business và The Grand National Costume.

Lê Hoàng Phương nhấn mạnh Miss Grand Vietnam tìm kiếm những cô gái năng động, tự tin, có tinh thần trình diễn và nỗ lực chạm đến vương miện. Cuộc thi hướng đến hình mẫu phụ nữ không chỉ xinh đẹp, tài năng, tri thức, ý chí kiên cường mà còn biết yêu thương, thấu cảm và cống hiến cho cộng đồng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss Intercontinental 2022 là Giám đốc điều hành của Miss World Vietnam 2025. Với cương vị mới, Bảo Ngọc sẽ trực tiếp góp phần tạo nên những đổi mới của cuộc thi, dẫn dắt thí sinh trên hành trình chinh phục vương miện. Cô cũng là thành viên đầu tiên thuộc thành phần ban giám khảo. Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra tháng 10/2025, với các phần thi phụ bám sát cuộc thi Miss World.

Hoa hậu Kiều Duy thể hiện ca khúc "Để gió cuốn đi"

Tại sự kiện, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy mang đến ca khúc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trước phần giới thiệu về chương trình Cuộc đời nở hoa. Đây là một chương trình truyền hình thực tế hướng đến các hoạt động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15/3/2025, buổi ghi hình đầu tiên của chương trình đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao Quận Bình Tân. Chương trình quy tụ sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Một số người đẹp dự sự kiện:

Á hậu Ánh Vương, Ngọc Thảo, Phương Anh, Minh Kiên, Ngọc Hằng, Quỳnh Châu.

Á hậu Khánh Linh, hoa hậu Đỗ Thị Hà, á hậu Hạnh Nguyên, hoa hậu Quế Anh, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy

Ảnh, video: SV, HM