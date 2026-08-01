Top Chef Việt Nam 2026 - Đầu bếp thượng đỉnh mùa 4 chính thức ra mắt tại TPHCM với thông điệp Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21h thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 3/8.

Sau vòng tuyển chọn quy tụ 40 đầu bếp phát sóng từ 22/6, 14 gương mặt xuất sắc nhất đã giành được tấm tạp dề danh giá để chính thức bước vào căn bếp mùa này. Theo đó, các thí sinh sẽ trải qua 12 tập, gồm các thử thách Nhanh, Loại trừ và Đối đầu. Quán quân nhận 200 triệu đồng, học bổng tại các trường ẩm thực danh tiếng và cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế. Hai á quân nhận 100 triệu đồng mỗi người, trong khi thí sinh xếp thứ 4 và 5 nhận 20 triệu đồng.

Hoa khôi Kim Oanh.

Sự trở lại của hoa khôi Kim Oanh trong vai trò giám khảo nhận được nhiều sự chú ý. Từng đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam 1993, em gái ca sĩ Thu Phương không theo đuổi showbiz mà chuyển sang kinh doanh ẩm thực, sáng lập chuỗi nhà hàng và từng làm giám khảo Vua đầu bếp Việt Nam năm 2014. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, chị tái xuất truyền hình với vai trò giám khảo chính.

Hoa hậu Ngọc Châu.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình mùa này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cho biết đây là cơ hội lớn để cô học hỏi. Dù vốn yêu ẩm thực Việt, chỉ khi đồng hành cùng chương trình và lắng nghe câu chuyện của 14 đầu bếp, cô mới cảm nhận rõ sự phong phú của nguồn nguyên liệu trong nước cũng như những giá trị văn hóa, kỹ thuật và khát vọng được gửi gắm trong từng món ăn.

Ngọc Châu cũng tiết lộ một kỷ niệm đáng nhớ ở tập đầu tiên khi nguyên liệu bí mật được công bố khiến cả người dẫn lẫn các đầu bếp bất ngờ. Có người lần đầu tiếp xúc với loại nguyên liệu này nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành thử thách. Cô cũng ấn tượng với sự nghiêm khắc của tổng đạo diễn trong việc quản lý thời gian: khi đồng hồ về 0, các đầu bếp phải lập tức dừng tay, không có ngoại lệ, nhằm bảo đảm tính công bằng cho cuộc thi.

Ngọc Châu chia sẻ về chương trình:

Ảnh: BTC, video: HM