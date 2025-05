Tham dự chương trình nghệ thuật Người là Hồ Chí Minh tối 18/5 tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Ca sĩ Hoà Minzy hát với các thiếu nhi.

Mở đầu chương trình, khán giả được thưởng thức chùm ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Chong chóng xanh, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do Hòa Minzy cùng các thiếu nhi thể hiện, với nội dung khắc họa niềm kính yêu và biết ơn Bác Hồ vĩ đại, vị Cha già của dân tộc.

Chương trình chia làm 3 trường đoạn: Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp truyền thống và hiện đại giữa ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping, đem đến cho khán giả những nội dung hấp dẫn, nhiều điểm nhấn.

Khán giả được nghe lại các ca khúc: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (An Thuyên), Dấu chân phía trước (Phạm Minh Tuấn), mashup Lá cờ Đảng và Đảng là cuộc sống của tôi (Văn An, Nguyễn Đức Toàn), Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc (Hồ Bắc), Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao), Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã), Mặt trời chân lý (Hoàng Hồng Ngọc)... qua giọng ca của NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Viết Danh, Anh Tú, Linh Chi, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Hoàng Hồng Ngọc, Huyền Trang, Mai Chi, An Thu An...

Hoà Minzy hát "Chong chóng xanh" và "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"

Ảnh: Thanh Tùng

Video: VTV