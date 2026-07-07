Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mới công bố chương trình ưu đãi tháng 7 với chủ đề “Chốt deal vô địch - Nhận ngay 220 triệu đồng”, dành cho khách hàng mua xe Hyundai trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho nhiều dòng xe chủ lực gồm Grand i10, Accent, Stargazer, Santa Fe, Creta và Tucson, với giá trị ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe và điều kiện áp dụng.

Hyundai Santa Fe được áp dụng mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 7/2026. Ảnh: HTV

Cụ thể, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 7/2026 có thể nhận ưu đãi như sau:

Với vai trò nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup, Hyundai mong muốn lan tỏa tinh thần kết nối, đam mê và khát vọng chinh phục tới khách hàng. Chương trình ưu đãi tháng 7 vì vậy được triển khai như một hoạt động hưởng ứng mùa bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời mang đến thêm cơ hội sở hữu xe Hyundai với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm du lịch hè cho khách hàng.

Chương trình được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 7/2026. Khách hàng liên hệ đại lý Hyundai gần nhất để biết thêm chi tiết về điều kiện áp dụng cho từng dòng xe.

(Nguồn: HTV)