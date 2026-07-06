Loạt SUV cỡ B đồng loạt giảm giá, có xe ưu đãi hơn 250 triệu đồng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 7 với cuộc đua kích cầu sôi động khi hàng loạt hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi lớn, có mẫu được giảm tới hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, phân khúc SUV/crossover cỡ B (B-SUV) trở thành tâm điểm với mật độ khuyến mại dày đặc, từ các mẫu xe bán chạy đến những cái tên kén khách đều tham gia cuộc đua giảm giá để giành thị phần.

Subaru Crosstrek được giảm giá sâu nhất trong các mẫu B-SUV. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại phân khúc này, mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản là Subaru Crosstrek đang được giảm giá sâu nhất lên đến trên 200 triệu đồng.

Cụ thể, Subaru Crosstrek phiên bản 2.0 i-S EyeSight (giá niêm yết 1,098 tỷ đồng) được giảm 218 triệu đồng, xuống 899 triệu đồng. Còn phiên bản cao sử dụng động cơ hybrid là Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid (giá niêm yết 1,268 tỷ đồng) được giảm tới 258 triệu đồng, xuống còn 1,029 tỷ đồng sau ưu đãi.

Còn nếu xét trên mức giá, mẫu MG ZS đang là mẫu B-SUV rẻ nhất thị trường. Bản tiêu chuẩn ZS STD (niêm yết 518 triệu đồng) đang có giá bán tại các đại lý là 410-435 triệu, giảm trên dưới 100 triệu đồng so với giá công bố và thậm chí còn rẻ hơn nhiều mẫu xe cỡ A.

Đáng chú ý, tại phân khúc B-SUV hiện nay, không chỉ những cái tên bán chậm hoặc kén khách mới phải giảm giá để "xả hàng", mà cả các mẫu xe luôn nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số cũng được giảm giá mạnh để hút khách.

Mitsubishi Xforce được giảm giá mạnh trong tháng 7. Ảnh: MMV

Trong tháng 7, hãng xe Nhật Bản Mitsubishi cùng các đại lý tiếp tục giảm giá mạnh tay cho mẫu B-SUV bán chạy Xforce dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Trong đó, 2 phiên bản Xforce GLX (niêm yết 605 triệu) và Luxury (niêm yết 665 triệu đồng) được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền lần lượt là 60 và 66 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate (720 triệu), khách hàng nhận được gói ưu đãi trị giá 55 triệu đồng.

Đối thủ đồng hương của Xforce là Toyota Yaris Cross cũng đang được giảm giá mạnh nhưng theo mức "cào bằng" với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản xăng và hybrid. Sau ưu đãi, giá bán của Yaris Cross trên thực tế chỉ còn từ 600-678 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Yaris Cross được hỗ trợ 50 triệu đồng cho cả 2 phiên bản. Ảnh: TMV

Honda HR-V cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá trong tháng 7. Theo chính sách từ Honda Việt Nam, khách hàng mua phiên bản HR-V L (750 triệu đồng) trong tháng 7 được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi 37,5 triệu đồng, đưa mức giá của phiên bản này xuống còn 712,5 triệu đồng.

Trong khi đó, từ 1/7, giá bán lẻ niêm yết của phiên bản tiêu chuẩn Honda HR-V G đã được điều chỉnh giảm 30 triệu đồng xuống còn 669-677 triệu đồng tuỳ màu sắc ngoại thất. Dù vậy, sau điều chỉnh, giá bán lẻ của Honda HR-V vẫn thuộc diện cao nhất phân khúc ô tô gầm cao cỡ B hiện nay.

Hyundai Creta đang được giảm giá với mức cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: TC Motor

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Creta đang có chương trình giảm giá tiền mặt tại đại lý với mức cao nhất 75 triệu đồng cùng một số quà tặng vật chất. Với giá niêm yết từ 599-715 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu B-SUV do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công lắp ráp này chỉ dao động từ 530-640 triệu đồng.

Mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc khác là KIA Seltos lại được giảm giá niêm yết trên toàn bộ phiên bản trang bị động cơ hút khí tự nhiên.

Cụ thể, phiên bản Seltos 1.5L Premium giảm 10 triệu đồng xuống còn 689 triệu đồng, Seltos 1.5L Luxury giảm 36 triệu đồng xuống còn 609 triệu đồng, Seltos 1.5L Deluxe và Seltos 1.5L AT cùng giảm 30 triệu đồng xuống còn lần lượt 569 triệu và 549 triệu đồng.

KIA Seltos đang được giảm giá cho các phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên. Ảnh: THACO

B-SUV tiếp tục là "chiến trường" nóng nhất nửa cuối năm

Với lợi thế thiết kế gọn gàng, dễ xoay xở trong đô thị nhưng vẫn mang dáng vẻ thể thao hiện đại, SUV/crossover cỡ B đang là một trong những phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất tại thị trường ô tô Việt Nam với trên dưới 20 mẫu xe góp mặt. Làn sóng giảm giá mạnh trên diện rộng của phân khúc này ngay đầu quý III phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nếu vài năm trước, "sân chơi" này gần như là cuộc đua của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc với những cái tên quen thuộc như Hyundai Creta, KIA Seltos hay Toyota Corolla Cross, thì nay cục diện đã thay đổi đáng kể.

Sự gia nhập của nhiều mẫu xe Trung Quốc và đặc biệt là đà tăng trưởng mạnh của các mẫu xe điện VinFast đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe gầm cao thay cho sedan truyền thống, B-SUV được xem là phân khúc hưởng lợi lớn nhất. Khoảng giá phổ biến từ 600-800 triệu đồng giúp các mẫu xe này dễ tiếp cận nhóm khách hàng mua xe lần đầu cũng như các gia đình trẻ tại đô thị.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc đua giảm giá hiện nay mới chỉ là bước khởi động cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Từ quý III đến quý IV, khi nhu cầu mua sắm tăng lên cùng sự xuất hiện của các phiên bản nâng cấp và sản phẩm mới, cạnh tranh trong phân khúc B-SUV được dự báo sẽ còn quyết liệt hơn. Không loại trừ khả năng một số mẫu xe tiếp tục được điều chỉnh giá bán hoặc gia tăng ưu đãi để giành thị phần.

Với số lượng sản phẩm ngày càng đông và khoảng cách doanh số giữa các mẫu xe không quá lớn, B-SUV nhiều khả năng vẫn là phân khúc dẫn dắt thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục thu hút phần lớn khách hàng chuyển dịch từ sedan hạng B và C sang xe gầm cao.

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