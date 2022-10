Hình minh họa.

Đất nước mùa thu đầy hương sắc

Hoa tháng mười nở rộ khắp non sông

Khúc vào mùa trên cánh đồng Mường Lát

Tháng mười tây bắc lúa vàng bông

Tam giác mạch đại ngàn quyến rũ

Giữa núi đồi trải rộng thênh thang

Màu hoa dại phớt hồng tươi tắn

Mùa yêu thương sơn nữ dịu dàng

Hoa cúc dại vàng ươm nỗi nhớ

Giữa hoang sơ trên đá tai mèo

Hoa đã nở đợi chờ ai đó

Về với yêu thương ấm áp bản nghèo

Anh không quên Sa Pa rừng núi

Nơi nhớ nhung vời vợi người thương

Phiên chợ tình gặp lại nhau say đắm

Xa nhau rồi lòng mãi vấn vương

Hoa cải trắng tháng mười tinh khiết

Trời đất vào thu hồn ngất ngây

Thung lũng miên man miền Châu Mộc

Tình yêu em nỗi nhớ vơi đầy

Hoa bách nhật tím hồng cánh mỏng

Trắng tinh khôi màu áo học trò

Cúc hoạ mi cuối mùa thanh khiết

Chiều Hồ Tây sóng nước lao xao

Chiều cao nguyên vào thu bàng bạc

Nắng nhẹ nhàng e ấp màn sương

Nghe trong gió đôi tình nhân khóc

Dã quỳ ơi đẫm lệ đau thương

Mùa thu đẹp hướng dương bừng nở

Những vạt hoa khoe sắc thắm tươi

Màu vàng rực mặt trời chói lọi

Hoa hướng dương như biết nói cười

Núi rừng ơi có loài hoa dại

Màu tím hoa sim nở bốn mùa

Tháng mười thu đến hoa càng thắm

Tim tím màu thương gọi sim mua

Sài Gòn có bông sao rơi xuống

Trái cây dầu chong chóng xoay xoay

Ngày lễ hội đường hoa tấp nập

Vườn tao đàn có lá me bay

Hoa súng đỏ miền quê yêu dấu

Sen Tháp Mười bát ngát mênh mông

Bông điên điển bờ kinh vàng nhạt

Lục bình xanh súng trắng sen hồng

Đất nước tôi bốn mùa hoa nở

Bao yêu thương chiu chắt mơ màng

Những trường ca dài theo năm tháng

Bốn mùa hoa trang trải miên man

Hãy giữ lấy trái tim nồng thắm

Yêu những mùa hoa đẹp chứa chan

Ta tìm đến mùa thu hương sắc

Hoa tình yêu nở rất nhẹ nhàng.

Trương Hòa Bình

02/10/2022