Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh dự đại hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh dự đại hội. Ảnh: Nguyễn Lương

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, khẳng định, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn sau khi hợp nhất. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban Tổ chức đại hội tuyên đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Đặng Hiền

Một trong những dấu ấn nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là công tác an sinh, từ thiện xã hội. Theo báo cáo Phật sự tỉnh Lâm Đồng, tổng nguồn lực dành cho công tác an sinh, từ thiện xã hội trong nhiệm này lên đến trên 300 tỷ đồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là công tác an sinh, từ thiện xã hội. Theo báo cáo Phật sự tỉnh Lâm Đồng, tổng nguồn lực dành cho công tác an sinh, từ thiện xã hội trong nhiệm này lên đến trên 300 tỷ đồng.

Đây không chỉ là một con số về vật chất, mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng Phật giáo.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Đặng Hiền

Sau hợp nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức điều hành, duy trì nền nếp hoạt động Phật sự. Toàn tỉnh hiện có 619 cơ sở tự viện, hơn 3.400 tăng ni và trên 550.000 tín đồ Phật tử.

Sau hợp nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức điều hành, duy trì nền nếp hoạt động Phật sự. Toàn tỉnh hiện có 619 cơ sở tự viện, hơn 3.400 tăng ni và trên 550.000 tín đồ Phật tử.

Tỉnh Lâm Đồng có quy mô, không gian mới với 49 dân tộc cùng sinh sống. Vấn đề đoàn kết, thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của Giáo hội có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo tỉnh chú trọng củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao chất lượng đội ngũ tăng ni. Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo... sẽ được đẩy mạnh.

Ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Lương

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng các tăng ni, phật tử đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn Giáo hội tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tất cả cùng thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động vì cộng đồng.

Cùng với đó, Ban Trị sự cần phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, từ đó, quan tâm hơn nữa đến người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 105 vị. Ảnh: Đặng Hiền

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 105 vị. Trong đó, có 35 vị tham gia Ban Thường trực, 60 vị Ủy viên và 10 vị Ủy viên dự khuyết.

Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, được đại hội tín nhiệm tiếp tục suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Phật sự và đóng góp cho cộng đồng được Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.