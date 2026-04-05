Sáng 5/4, Đại hội Đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

Đại hội có khoảng 600 đại biểu tham dự. Đại hội đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chuyển lời chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Lãnh đạo TP ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của Phật giáo TPHCM.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã nêu gương cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của TPHCM và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đó là lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực quyết định mục tiêu "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác". Và mục tiêu đó đã cụ thể thành phương châm "an ninh, an toàn, an dân" và vì hạnh phúc của nhân dân; khẳng định được truyền thống quý báu của Phật giáo.

Lãnh đạo TP ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức đại hội theo hướng giản dị, tiết kiệm, không phô trương hình thức; nguồn lực được dành cho hoạt động từ thiện.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, chúc mừng và mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo TPHCM tặng bằng khen của UBND TPHCM đến Ban Trị sự.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Ban Chứng minh 19 vị; cố vấn 4 vị; thành viên Ban Trị sự 105 vị, trong đó (Ban Thường trực 35 vị, Ủy viên 60 vị và Dự khuyết 10 vị) dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, tân Trưởng ban Trị sự, cho biết công tác Phật sự nhiệm kỳ trước đạt được nhiều kết quả nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền.

Theo Hòa thượng, Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026–2031 được suy cử tiếp tục đảm trách Phật sự trong bối cảnh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước sự giao phó của chư tôn đức. Ông nhấn mạnh tập thể tăng ni sẽ nỗ lực “xương minh chính pháp”, xây dựng Giáo hội vững mạnh, đồng hành cùng TPHCM phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và chính quyền địa phương để hoàn thành các Phật sự trong thời gian tới.

Phó Pháp Chủ Thích Thiện Nhơn trao khánh vàng để chúc mừng, trao sứ mệnh cho ban trị sự mới.

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cũng đã trao tặng 30.000 cây phủ xanh thành phố, ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố và Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc.

Chia sẻ tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nhìn lại chặng đường gần 40 năm hình thành, phát triển của Phật giáo TPHCM trên nhiều lĩnh vực. Hòa thượng nhắc lại thời điểm đất nước thống nhất, khi các bậc trưởng lão đã khởi xướng việc thống nhất Phật giáo cả nước. Đặc biệt, ngài nhắc đến sự quan tâm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để Phật giáo Việt Nam được thống nhất như ngày hôm nay, từ đó đóng góp cho dân tộc, đất nước.

Theo Hòa thượng, cùng với sự phát triển của đất nước, Phật giáo TPHCM từng bước trưởng thành, đồng hành với dân tộc từ giai đoạn khó khăn đến khi đất nước độc lập, phát triển như hiện nay. Ôn lại chặng đường đó, ông bày tỏ sự tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời kỳ vọng thế hệ tăng ni tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và Phật giáo. Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục định hướng để Phật giáo TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn.