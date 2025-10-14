Hoài Lâm là ca sĩ hát nhạc phim Nhà ma xó - dự án điện ảnh sắp ra mắt vào cuối tháng 10. Trong sự kiện họp báo chiều 14/10, anh góp mặt trình diễn ca khúc Má thương con hoài (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển).

Hoài Lâm "tái xuất".

Ca sĩ khoe chất giọng ngọt ngào, tình cảm, nhận tràng vỗ tay ủng hộ của hàng trăm khán giả có mặt. Tiết mục có dàn diễn viên phim hỗ trợ diễn xuất với 1 phân đoạn minh họa.

Khi Hoài Lâm vừa hát câu kết, nghệ sĩ Thanh Hằng ôm chầm lấy anh. Ca sĩ Hoài Lâm và nghệ sĩ Thanh Hằng từng trình diễn ca khúc này cùng nhau với phiên bản kết hợp cải lương.

Clip ca sĩ Hoài Lâm hát trong sự kiện

Thời gian qua, Hoài Lâm trở lại ca hát sau thời gian vắng bóng. Anh phát hành ca khúc Trắng ngà dành tặng người hâm mộ.

Ca sĩ cũng nhận show biểu diễn ở các đêm nhạc phòng trà tại Đà Lạt và TPHCM, tham gia đóng vai thứ trong phim điện ảnh Thiên đường máu.

Nam ca sĩ được khen tươi tắn, phong cách ăn mặc chỉn chu, tự tin hát, giao lưu cùng khán giả sau thời gian bị nhận xét "xuống phong độ".

Người đại diện tiết lộ sức khỏe Hoài Lâm tốt, tinh thần minh mẫn.

Chia sẻ với VietNamNet, quản lý của Hoài Lâm cho biết nam ca sĩ hiện năng nổ với nghệ thuật. Tuy nhiên, ê-kíp chủ trương chọn lọc dự án, không nhận quá nhiều show.

Hoài Lâm sống cùng gia đình tại quê nhà Vĩnh Long. Khi có lời mời, anh đi xe từ quê lên TPHCM làm việc, sau đó lại trở về. Ca sĩ chủ động ăn uống, tập luyện để giảm cân hơn 10kg, xóa hình xăm nhằm phù hợp với hình ảnh bản thân hướng đến trong tương lai.

Ca sĩ từng stress, căng thẳng vì đọc 1 số bình luận chê bai ngoại hình.

"Lâm từng áp lực, căng thẳng thời gian dài khi những hình ảnh của em ấy bị mọi người đánh giá lờ đờ, thiếu sức sống. Cả ê-kíp phải động viên giúp em vững tinh thần mỗi khi bước lên sân khấu", quản lý tiết lộ.

Dàn diễn viên phim "Nhà ma xó".

Phim Nhà ma xó do Trương Dũng đạo diễn, thuộc thể loại tâm linh, gia đình. Phim quy tụ dàn diễn viên: Nghệ sĩ Thanh Hằng, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Lan Thy, Hoàng Kim Ngọc...

Tái xuất điện ảnh, Vân Trang vào vai Quỳnh - cô con dâu “mỏ hỗn”, là vợ của Quân (Huỳnh Đông) thủ vai.

Trong sự kiện, Vân Trang kể kỷ niệm bị nghệ sĩ Thanh Hằng - đóng vai mẹ chồng tát đến 6 cái do phim được quay nhiều lần, nhiều góc máy khác nhau.

Trong phim, cô cũng có cảnh “nóng” cùng Huỳnh Đông. Vân Trang kể ông xã khi biết mình đóng cùng nam diễn viên nên hoàn toàn yên tâm.

Từ Canada, Ái Châu - bà xã của Huỳnh Đông khi biết được Vân Trang là bạn diễn cũng đồng ý cho anh về Việt Nam đóng phim.

“Tôi không lo lắng vì biết cảnh nóng phù hợp và cần phải có trong phim. Tôi vẫn giữ quan điểm nếu bộ phim có cảnh nóng mà không phục vụ cho phim chắc chắn sẽ không nhận lời", cô chia sẻ.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, nghệ sĩ Thanh Hằng cố gắng để có thể hoàn thành vai diễn. Áp lực lớn nhất của chị là phần lời thoại, làm sao để lột xác khỏi cải lương.

Diễn viên Quang Tuấn kể ngay từ khi được mời anh đã thích câu chuyện trong phim và thông điệp bộ phim gửi gắm. Vai diễn của anh khá nặng tâm lý nên từ giai đoạn chuẩn bị, anh đã phải làm việc kỹ với đạo diễn Trương Dũng.

Phim kể về người phụ nữ mất chồng nhiều năm, bám víu vào niềm tin tâm linh để tưởng nhớ người thân. Tác phẩm khai thác câu chuyện rùng rợn nhưng cũng đồng thời phản chiếu về tình thân, lòng tin và tội lỗi.

Ảnh, clip: HK, NVCC