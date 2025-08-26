Dân diễn tay ngang lấy gì mà dạy

- Lần hiếm hoi vào một vai hiểm như ông Ba Nháy trong "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" có làm anh "kích thích" hơn?

Tôi từng đóng những vai có vài cảnh mưu mô rồi nhưng chưa vai nào hiểm như vai này. Trong 5 nhân vật chính, hết 4 người hiểm rồi. Nếu sau này có duyên gặp những vai hiểm hoặc phản diện, tôi thật sự rất muốn thử.

- Anh có nghe chuyện mâu thuẫn giữa Trung Lùn và Diệp Bảo Ngọc? Thực hư ra sao?

Lúc xảy ra chuyện, tôi đang quay ở bên kia bờ sông, hoàn thành cảnh quay mới được kể lại. Tôi nghĩ chuyện gây gổ khi quay phim cũng khó tránh khỏi nhưng không đến nỗi mâu thuẫn.

Trung và Ngọc đều nóng nhưng dễ huề, nói qua nói lại vậy chứ hôm sau là cười hơ hớ, đâu có gì.

Nghệ sĩ Hoài Linh trong buổi gặp phóng viên. Ảnh: Loan Lê

Cùng 1 câu chuyện nhưng mỗi người sẽ nghe ra một kiểu. Nghe kể vậy chứ thật ra bình thường.

Trung bảo thủ. Có những cảnh tôi vừa định góp ý thì Trung đã nói ào ào. Thế là tôi im. Ngoài đời, tôi là anh nhưng trên phim trường phải dưới cơ đạo diễn.

Quay xong, tôi mới vỗ vai Trung và nói: "Đó, thấy chưa, anh đã nói rồi". Cảnh khiến tôi gây nhau với Trung là cảnh Tuấn Trần bị đẩy vào cái sà lan.

Đã quay phim, ai cũng chấp nhận cực nhưng cái cực phải đáng.

- Dạo này, các diễn viên sân khấu gạo cội tỏa sáng ở điện ảnh nhiều quá. Anh nghĩ sao?

Trước hết, phải cảm ơn các nhà sản xuất, biên kịch quan tâm, thậm chí "đo ni đóng giày" những vai diễn cho thế hệ chúng tôi.

Tạo hình ông Ba Nháy trong phim. Ảnh: NSX

Chị Hồng Đào, Việt Hương, chị Ái Như, anh Thành Hội... đều là cây đa cây đề. Họ diễn như không diễn. Bạn nghĩ xem một vở kịch đã có vài số phận, thì nghệ sĩ nào cũng đã sẵn có một bề dày số phận bên trong.

Quan trọng là điện ảnh khác sân khấu, mấy đứa nhỏ hóa trang mấy cũng không đóng vai già như người già thật là tụi tôi được. (cười)

- Dạo này anh hay diễn ở Sân Khấu Mới được thành lập cách đây không lâu. Anh đầu tư gì ở đó sao?

Tôi có đầu tư gì đâu. Tôi mê nghề, bên đó có vở gì mới mình nhảy vô tập rồi cuối tuần diễn. Tôi nói trợ lý làm gì thì làm, phải dành thứ Bảy, Chủ nhật cho tôi sống với đam mê sân khấu.

Công việc khác có thì nhận, không thì thôi. Tôi già rồi, không làm bán mạng kiểu hồi xưa được.

Trailer phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn"

- Nhiều nghệ sĩ chuyển hướng sang sư phạm, anh thì sao?

Tôi là dân diễn tay ngang, lấy gì mà dạy? Giả dụ nơi nào đó dạy, lâu lâu cho tôi chen vào 1 buổi chia sẻ kinh nghiệm thì được.

16 năm trước, tôi mở công ty Đại Cồ Việt gần như là cơ sở dạy diễn xuất tư nhân đầu tiên, mời các thầy ở trường về dạy đàng hoàng. Sau một thời gian, tôi thấy các bạn trẻ học ra không có chỗ vùng vẫy nên thôi.

Lâu lâu lại có tin "Hoài Linh chết rồi"

- Hồi anh sút cân hay có những tin đồn thất thiệt...

Lâu lâu tôi vẫn thấy tin "Hoài Linh chết rồi", "Hoài Linh đột quỵ", quen rồi, không thấy phiền nhưng tội người thân và khán giả lo cho mình.

Có lần người thân gọi vì đọc tin kiểu đó, tôi cười nói: "Trời, tin chi vậy? Tôi có chuyện gì thì người thân phải được báo tin đầu tiên chứ?".

- Sức khỏe anh không tốt, sao hay nhận mấy phim bầm dập, vất vả như vậy?

Ngày xưa làm show ở Trống Đồng, tôi diễn phía trước, đằng sau cánh gà là 2 bình ô-xy, 1 y tá, 1 bác sĩ. Màn vừa hạ, tôi vô trong vừa thay đồ, trang điểm, vừa chích thuốc, đo huyết áp, cỡ đó còn làm được.

Hoài Linh không quá bận tâm tin đồn thất thiệt. Ảnh: Loan Lê

Đi quay phim tưởng cực chứ thực tế tôi được ăn ngủ đúng giờ. Trước đây, tôi khó dậy sớm nhưng sau phim thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Ngồi ăn cơm đoàn với anh em khiến tôi ăn ngon miệng và nhiều hơn cơm nhà.

Thuốc thang của tôi vẫn vậy thôi. Nhất là thuốc tuyến giáp phải uống cả đời.

- Ở nhà anh ăn toàn khô, mắm đâu có dinh dưỡng, đúng là ăn cơm đoàn vẫn hơn...

Khô, mắm vẫn là món chủ đạo chứ dạo này tôi có thêm rau rồi. Bạn nhìn mâm cơm người Việt mình dọn ra không có chén nước mắm "lãng" lắm!

Tôi không nhiệt tình với chuyện ăn uống nhưng lâu lâu hay thèm sảng lúc nửa đêm. Nói bạn đừng cười chứ nhiều khi nước miếng chảy ra vì thèm ốc luộc, ốc hấp sả... này kia đó.

Tội mấy đứa nhỏ 1-2h sáng phải chạy đi mua ốc cho tôi. Vậy mà ăn cũng vài con rồi thôi.

Cuộc sống tự tại đời thường của nam nghệ sĩ. Ảnh: Mạc Văn Khoa

Hai món "sang" nhất tôi từng ăn là vịt quay và gà luộc. Tôi không ăn súp nên bào ngư, vi cá coi như thôi.

- Nếu không đi diễn, anh ở nhà làm gì?

Nhờ phim Làm giàu với ma 2, tôi dậy cỡ 7h, nằm phơi nắng đến khi nắng không chiếu vào người mình nữa thì đứng dậy bỏ thức ăn vô mấy cái lồng chim. Nếu không tập kịch, tôi sẽ xuống mấy cái rẫy chơi.

Mẹ nhìn con ngủ, hôn một cái rồi lẳng lặng đi ra

- Lâu rồi anh không cập nhật mạng xã hội. Anh cứ định để vậy à?

Trong 3 năm bố mất, tôi không đụng đến mạng xã hội. Thành ra bây giờ lướt mạng thì được chứ không đăng.

Tôi hay quay mấy clip đi vườn, đi rẫy cứ để đó, thủng thẳng thôi. Đằng nào già rồi cũng phải về vườn, khi đó quay rồi đăng cũng đâu có muộn. (cười)

Hoài Linh chia sẻ về mẹ

- Hồi bố mất, tôi nhớ anh rất nặng lòng. Anh đã già, mẹ lại càng lớn tuổi. Mà "Mẹ già như chuối chín cây", anh lo không?

Có người già trong nhà cũng nhiều cái phải lo. Tuổi này, mẹ muốn gì tôi làm đó, miễn là không ảnh hưởng sức khỏe.

Hồi xưa, mẹ tôi thường ở Mỹ 6 tháng thì về Việt Nam 3 tháng, giờ ở đây luôn không chịu đi nữa.

Bố mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi con cái làm gì cho mình, chỉ mong các con khỏe mạnh. Tôi từng tuổi này vẫn bị mẹ rầy la chuyện ăn uống, ngủ nghỉ.

Khoảng 10 năm trước, tôi đã có thói quen không khóa cửa để mẹ có thể vào phòng mình bất cứ lúc nào. Có lúc tôi làm bộ ngủ, cảm nhận được mẹ tới đứng nhìn nhìn, hôn lên vai mình một cái rồi lẳng lặng đi ra.

Chỉ ngại nhất mấy lần mẹ đột ngột mở cửa phòng, kêu: "Linh, mấy dì tới thăm con". Mà ở nhà, tôi toàn ở trần, không kịp mặc áo luôn. (cười)

Hoài Linh được gia đình bí mật tổ chức sinh nhật hồi tháng 12/2024. Ảnh: Tư liệu

Mấy lần tôi bận đi diễn Tết, mẹ giận ghê gớm, mồng Ba mắng sa sả: "Kêu tui về ăn Tết rồi đi miết, cả ngày không thấy mặt".

- Hồi quay phim "Làm giàu với ma" phần đầu tiên, có 1 bạn trong ê-kíp là anti-fan cứng của anh. Nhưng chỉ sau một thời gian tiếp xúc, bạn ấy thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về anh. Theo anh, cái gì dẫn đến điều đó?

Tôi cảm ơn khi nghe câu chuyện đó từ bạn. Tôi nghĩ con người có thể "diễn" 1-2 ngày nhưng không thể nào giả tạo cả tháng được.

Vì vậy, tôi sống với những gì tôi có bên trong, chúng toát ra ngoài và bạn cảm nhận được. Nếu tôi không đúng như vậy, bạn từ xa cũng thấy chứ nói gì ở cạnh bên.

Tôi thật sự hiểu rằng mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng và không thể đặt để suy nghĩ của mình lên người khác. Tôi chọn sống sao cho thanh thản với lương tâm trước đã.