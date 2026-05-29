Ngày 29/5, tại Thanh Hóa, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo tham vấn hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Hợp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: 2026-2030).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr chủ trì hội thảo. Tham dự sự kiện có đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân tộc của 10 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Việc xây dựng, ban hành Thông tư có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình trong giai đoạn mới. Theo Thứ trưởng, văn bản hướng dẫn phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn, thống nhất trong cả nước, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Thứ trưởng cho biết, nếu văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc chưa rõ ràng, địa phương sẽ gặp khó khăn trong xác định đối tượng thụ hưởng, nội dung hỗ trợ, nguồn lực thực hiện cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục rà soát, tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm Thông tư khi ban hành có thể triển khai hiệu quả ngay tại cơ sở.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) - cơ quan chủ trì tham mưu, dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 424/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 417/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Hợp phần thứ hai của Chương trình do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì.

Dự thảo hướng dẫn quản lý, theo dõi trình độ phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi; danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định số 255/2025/NĐ-CP và Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự thảo được xây dựng theo hướng kế thừa các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025, đồng thời điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một trong những quan điểm xuyên suốt là tăng cường phân cấp cho địa phương, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù từng vùng, miền.

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 23 điều, hướng dẫn thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; sắp xếp, ổn định dân cư; hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế; bồi dưỡng nguồn nhân lực; thực hiện chính sách đặc thù đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS và miền núi.

Đến nay, dự thảo đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Cơ quan soạn thảo đã nhận được góp ý của 8 bộ, ngành Trung ương, 25 tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phần lớn ý kiến thống nhất với sự cần thiết ban hành Thông tư, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, cơ chế phối hợp và tổ chức triển khai.

Rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý những nội dung còn có ý kiến khác nhau, nhất là những chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, giải quyết vấn đề cấp thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, ổn định dân cư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm các quy định sát thực tiễn, dễ thực hiện, tránh chồng chéo với các chương trình, chính sách khác và giảm tối đa thủ tục hành chính trong quá trình triển khai.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, dễ thực hiện và bảo đảm tính khả thi cao.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là ban hành văn bản đúng tiến độ mà quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp đồng bào DTTS và miền núi tiếp cận chính sách nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Hội thảo tham vấn hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Hợp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi diễn ra từ ngày 29-30/5.