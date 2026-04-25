36 hộ dân bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa) được phê duyệt kinh phí hỗ trợ làm nhà sau phản ánh của báo chí

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết, địa phương đã nhận được quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân thuộc diện phải di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 23/4 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ký, mức hỗ trợ được phân theo loại nhà: 50 triệu đồng/hộ đối với nhà sàn, nhà không kiên cố; 75 triệu đồng/hộ đối với nhà cấp 4, nhà mái bằng; và 100 triệu đồng/hộ đối với nhà từ 2 tầng trở lên.

Trong tổng số 36 hộ được hỗ trợ, có 33 hộ là nhà sàn, nhà không kiên cố; 2 hộ nhà cấp 4 và 1 hộ nhà từ 2 tầng trở lên. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1,9 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn chi khác ngân sách trong dự toán năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện các thủ tục để cấp kinh phí cho UBND xã Trung Thành tổ chức chi trả theo quy định.

Người dân bản Sạy, xã Trung Thành bên ngôi nhà đã xây dựng, nay được phê duyệt hỗ trợ kinh phí làm nhà

Lãnh đạo UBND xã Trung Thành cho biết, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để rút kinh phí, sớm hỗ trợ đến các hộ dân. Đồng thời, đại diện chính quyền và người dân địa phương cũng gửi lời cảm ơn tới cơ quan báo chí đã phản ánh, đồng hành trong quá trình tháo gỡ khó khăn.

Trước đó, VietNamNet có bài viết phản ánh, cuối năm 2024, huyện Quan Hóa cũ triển khai dự án tái định cư, di chuyển 36 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Sạy từ vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi ở mới. Các hộ được cấp đất và hứa hỗ trợ kinh phí làm nhà.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm, các hộ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Phần lớn các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, phải vay mượn để xây dựng nhà ở, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo báo cáo của các sở, ngành liên quan, nguyên nhân chậm chi trả là do hồ sơ, thủ tục chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Quyết định phê duyệt lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.