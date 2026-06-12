Phối cảnh dãy nhà phố liền kề - những căn nhà đầu tiên thuộc phân khu Hồng Phát - Zone F1-1 sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026

An toàn là giá trị cốt lõi của chất lượng sống

Theo chủ đầu tư, tại Hồng Hạc City, an toàn được xem là một trong những giá trị cốt lõi. Sự an toàn được thể hiện từ quy hoạch bài bản, sự tỉ mỉ, chỉn chu trong lựa chọn vật liệu, tổ chức không gian đến hoàn thiện cảnh quan và tiện ích.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) - CSCEC là tổng thầu thi công dự án, đảm nhận việc triển khai xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng nghiêm ngặt.

Theo ông Lưu Hào Hiệp - Chỉ huy trưởng công trình Hồng Hạc City (zone F1-1 Hồng Phát) phần kết cấu công trình đạt tiến độ khoảng 80%, còn tiến độ tổng dự án đạt khoảng 65%.

Không chỉ tuân thủ quy định về an toàn lao động nghiêm ngặt, đội ngũ xây dựng tại Hồng Hạc City còn luôn chú trọng đến vệ sinh, môi trường ngăn nắp

Ông Lưu Hào Hiệp cam kết phía công ty tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của pháp luật Việt Nam nói chung và chủ đầu tư gồm Phú Mỹ Hưng, Nomura nói riêng. Tất cả các vật liệu được đưa vào công trường đều có chứng chỉ đảm bảo chất lượng ISO, CO, CQ, những hàng nhập ngoài nước ngoài đều phải rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Khi đến công trường, bộ phận quản lý chất lượng của tổng thầu sẽ kiểm tra bước một. Khi các tiêu chí đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ mời đơn vị của chủ đầu tư và tư vấn ra kiểm tra ba bên đảm bảo rằng hàng đã đúng như các tiêu chuẩn đặt hàng và đúng tiêu chuẩn của chủ đầu tư đề ra thì hàng mới được nhập vào công trường”, ông Lưu Hào Hiệp nói.

Trên công trường Hồng Hạc City hiện nay, việc giám sát chất lượng công trình được triển khai gồm ba nhóm giám sát chéo với quy trình 4 lớp

Bên cạnh đó, công tác giám sát xây dựng dự án có khoảng 40 kỹ sư làm việc, chia làm 3 nhóm và thực hiện theo quy trình giám sát chéo bốn lớp, nhằm đảm bảo chất lượng công trình lẫn an toàn lao động được tuân thủ chặt chẽ.

Phần ngói lợp nhập khẩu từ Canada sẽ được sử dụng cho toàn bộ phần mái các căn shophouse, biệt thự song lập, đơn lập để tạo điểm nhấn

Dự án Hồng Hạc City còn sử dụng phào chỉ ceramic - một công nghệ mới tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm mới được phân tích chất lượng khá ổn định đối với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Phào chỉ ceramic có khả năng chống chịu thời tiết hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng từ nắng, mưa và độ ẩm cao, tránh trường hợp xuống cấp và gây ra đứt sản phẩm.

Những căn nhà đầu tiên của zone F1-1 thuộc phân khu Hồng Phát dần lộ diện

Tỉ mỉ, chỉn chu trong từng chi tiết

Chia sẻ về tiêu chuẩn bàn giao và chất lượng hoàn thiện, ông Lưu Hào Hiệp đánh giá cao dự án của Phú Mỹ Hưng: “Phú Mỹ Hưng có ưu điểm tốt hơn trong công tác hoàn thiện bàn giao cho chủ nhà. Phần hạ tầng phía dưới cốt 00 đã được thực hiện, bao gồm lắp đặt bể phốt và các bể thoát, hệ thống ống ngầm đã được triển khai.

Một số dự án thường bỏ qua phần cầu thang bộ trong nhà và đổ sàn, để chủ nhà tự làm. Phú Mỹ Hưng thì khác, họ làm được việc đấy. Một chi tiết khá nhỏ nhưng chủ đầu tư đã quan sát kỹ”.

Ngày 13/6, chủ đầu tư khai trương căn nhà mẫu đầu tiên tại dãy nhà phố thương mại shophouse thuộc phân khu Hồng Phát (zone F1-1)

Về quy hoạch và tiêu chuẩn thiết kế, shophouse luôn yêu cầu phải hai mặt tiền và một mặt tiền với nhà phố. Ưu điểm của shophouse tại Hồng Hạc City là tất cả mặt tiền và mặt đường khá rộng tạo ra không gian thoáng đãng.

Ngoài công viên trung tâm gần 18 ha, hiện tại Phú Mỹ Hưng và Nomura đã bắt đầu triển khai Điểm đến Temporary Central Park 6,2 ha có vị trí trực diện Zone F1-2 của phân khu Hồng Phát

Tại Hồng Hạc City, diện tích dành cho xây dựng dưới 30%, phần lớn diện tích còn lại được bố trí cho cây xanh, mặt nước, cảnh quan và hạ tầng công cộng. Điều này giúp không gian sống thông thoáng hơn, giảm áp lực giao thông nội khu và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Khai trương nhà mẫu ngay tại dự án Ngày 13/6, Phú Mỹ Hưng cùng Nomura Real Estate Vietnam chính thức mở cửa đón khách tham quan thực tế nhà mẫu shophouse tại Hồng Hạc City. Đây là khu nhà mẫu thuộc bộ sưu tập giới hạn “Bespoke Collection” tại zone F1-1 của phân khu Hồng Phát. Trong khuôn khổ lễ khai trương, Phú Mỹ Hưng cũng sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng các đối tác ngân hàng nhằm đem đến các giải pháp hỗ trợ tài chính toàn diện cho khách hàng.

Linh Giang