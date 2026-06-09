Theo phản ánh của công dân, gia đình dự kiến xây dựng căn nhà ở riêng lẻ diện tích 86,4m2, cao 3 tầng trên thửa đất ở nông thôn trong làng, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên chính chủ.

Người dân cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Ban đầu, xã thông báo hồ sơ còn thiếu tài liệu về năng lực công ty và chứng chỉ thiết kế. Sau khi hoàn thiện và nộp bổ sung, công dân tiếp tục được yêu cầu cung cấp thêm "bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế" và "giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty".

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi liệu hai loại giấy tờ nêu trên có phải là thành phần bắt buộc trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ hay không.

Người dân cũng cho rằng việc thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đang phát sinh nhiều chi phí. Theo phản ánh, gia đình đã phải thuê đơn vị tư vấn thiết kế chi tiết các mặt hạ tầng với chi phí gần 80 triệu đồng. Trong khi gia đình chỉ muốn làm nhà ống bình thường nhưng xã yêu cầu phải có bản thiết kế công năng chi tiết.

Công dân cũng đặt câu hỏi xây nhà 3 tầng thì phải cần những giấy tờ như thế nào để được cấp giấy phép xây dựng?

Việc thiết kế nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 06/2021. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, việc thiết kế nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 06/2021.

Theo quy định, đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m thì chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

Cơ quan chuyên môn đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc quy định này.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 58 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

“Theo đó, không có quy định phải nộp các hồ sơ liên quan đến "kê khai kinh nghiệm của tổ chức cá nhân thiết kế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty" hay "năng lực công ty, chứng chỉ thiết kế" như công dân nêu”, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng khẳng định.