Tối 3/8, EP Lời trái tim Việt Nam chính thức phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của ca sĩ Hoàng Bách.

Nếu MV Lời trái tim Việt Nam từng tạo ấn tượng mạnh bởi không khí tự sự, nhẹ nhàng mà đầy tự hào thì EP lần này là một hành trình mở rộng không gian biểu cảm, trải dài từ nội tâm đến cộng đồng, từ góc nhìn người Việt trong nước đến cách Việt Nam được cảm nhận qua đôi mắt bạn bè quốc tế.

Ba ca khúc Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam, EP mang đến ba góc nhìn khác nhau, sâu lắng, gần gũi và hội nhập nhưng đều thống nhất trong một tinh thần đất nước bắt đầu từ những điều rất đời thường và âm nhạc chính là cách Hoàng Bách cất lên lời cảm ơn giản dị nhưng đầy xúc động.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Ca khúc mở màn EP Lời trái tim Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hành trình cảm xúc. Với phần phối khí giao hưởng hiện đại do SlimV và Duy Sơn thực hiện, ca khúc như một khúc thủ thỉ đầy yêu thương từ người nghệ sĩ dành cho đất mẹ. Không lựa chọn những motif quen thuộc của dòng nhạc yêu nước, Hoàng Bách khai thác những hình ảnh đời thường, lời ca gần gũi tạo nên một giai điệu không ồn ào nhưng đủ sức khiến người nghe phải dừng lại, lắng nghe và đồng cảm.

Đối lập với sự trầm lắng đó, Yêu nụ cười Việt Nam mang đến một bầu không khí rộn ràng, tươi sáng và đầy sức sống. Ca khúc sử dụng chất liệu EDM hiện đại, kết hợp cùng những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo trúc và phần đồng dao do các em nhỏ thể hiện, một phối hợp bất ngờ nhưng hiệu quả thể hiện rõ ý đồ nghệ thuật của Hoàng Bách đó là giữ gìn nét truyền thống, đồng thời không ngừng tìm cách làm mới âm nhạc để đến gần hơn với công chúng trẻ.

Ca sĩ Hoàng Bách bên các em nhỏ.

Khép lại EP là Welcome to Việt Nam. Đây là sáng tác được ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khi Hoàng Bách nhận thấy cảm hứng từ Yêu nụ cười Việt Nam có thể tiếp tục được phát triển theo một hướng rộng hơn, mang tinh thần quốc tế hơn. Welcome to Việt Nam sử dụng ngôn ngữ toàn cầu để đặt tên, được hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện từ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) điều cho thấy sự cởi mở của Hoàng Bách trước những đổi thay của thời đại.

EP lần này cũng tình cờ ra mắt vào đúng dịp sinh nhật của Hoàng Bách, tạo nên một kỷ niệm vui và ý nghĩa cho anh cũng như khán giả thân thiết của anh.

Với giọng hát ấm áp, sâu lắng, NSƯT Hoàng Tùng - Quán quân Sao Mai 2003 vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Ngọt ngào khi yêu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Ngọt ngào khi yêu mang đến không khí nhẹ nhàng, thanh thoát, gợi lên những cảm xúc tinh khôi trong tình yêu đôi lứa. Ca khúc là lời tự sự dịu dàng của một tâm hồn đang yêu, không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại thơ mộng. Ngay từ câu hát đầu tiên "Thật ngọt ngào biết bao khi yêu một người" - tác phẩm đã gợi mở một thế giới cảm xúc tinh khôi, nơi tình yêu hiện lên trong trẻo như những rung động đầu đời.

NSƯT Hoàng Tùng. Ảnh: NVCC

Vẫn với cách viết đặc trưng của dòng nhạc pop ballad mang màu sắc thơ ca, Nguyễn Thành Trung mở rộng không gian tình yêu ra khỏi những trải nghiệm đời thường. Những hình ảnh như "bay qua ngàn ngọn núi", "trên mặt trăng đầy nắng" hay "giữa mặt trời đếm cả triệu vì sao" khiến tình yêu không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn mang tính biểu tượng, bao quát và thăng hoa.

Sự thăng hoa ấy được nâng đỡ bởi phần phối khí của nhạc sĩ Đức Thụy. Bài hát mang hơi hướng jazz nhẹ, sử dụng nhiều hợp âm màu mở rộng để tạo nên một không gian âm nhạc mở, dịu dàng và đầy chất thơ.

Là giọng ca xuất thân từ dòng nhạc thính phòng, NSƯT Hoàng Tùng không giới hạn bản thân trong một thể loại hay phong cách cố định. Anh sẵn sàng thử nghiệm cái mới nếu điều đó giúp đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng, miễn là vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ và bản sắc cá nhân: "Có thể một số nghệ sĩ nhìn thời cuộc để thay đổi cho phù hợp, chiều chuộng khán giả nhưng tôi thì không phải lúc nào cũng làm được như vậy. Những thay đổi của tôi là để hài hòa, tránh việc mình bảo thủ nhưng tôi vẫn luôn phải là chính mình".

Ngoài vai trò ca sĩ, NSƯT Hoàng Tùng hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh cũng tích cực tham gia biểu diễn, xây dựng các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, hướng tới giá trị nghệ thuật đích thực.

Ảnh: NVCC