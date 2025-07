Tham khảo phim đồng giới để vào vai lesbian, dồn 200% sức lực cảnh đánh nhau

- Vai Thy trong "Điều ước cuối cùng" thuộc cộng đồng LGBT, hoàn toàn khác Dao Ánh trong "Em và Trịnh". Bạn chuẩn bị như thế nào để hóa thân vào vai diễn này?

Bảo Thy là nhân vật lesbian với tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng, cọc cằn nhưng tình cảm. Tôi nhận ra mình có sẵn sự nhạy cảm nên tập trung tô đậm những nét phóng khoáng, mạnh mẽ hơn. Tôi tập thể thao nhiều hơn, đặc biệt cầu lông để cảm giác mạnh mẽ được thể hiện tự nhiên.

Quan trọng nhất là tìm hiểu về các bạn lesbian. Trước đây tôi chỉ thường thấy các cặp đôi nữ - nữ mà một người mang phong cách tomboy và một người nữ tính. Nhưng đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên muốn xây dựng nhân vật Bảo Thy là cô gái nữ tính, yêu một cô gái nữ tính khác. Tôi đã nghiên cứu các cặp đôi lesbian qua Instagram, xem phim có tình cảm đồng giới để hiểu và cảm nhận.

Tôi cũng trò chuyện và tìm hiểu những người bạn của mình là lesbian. Từ đó tôi nhận ra tình yêu thực sự chỉ là tình yêu thôi, không khác nhau giữa các giới tính. Từ đại học, tôi đã từng tham gia chiến dịch Ôm, nói yêu thương - ủng hộ quyền hạnh phúc bình đẳng của những người là LGBTQ+.

Thử thách lớn là tôi chỉ có 1 tháng chuyển từ vai Thảo trong Dreams of you sang Bảo Thy. Tôi phải nhanh chóng 'xả' vai cũ và dồn toàn lực cho nhân vật mới.

- Tình bạn giữa Thy, Hoàng và Long là điểm nhấn cảm xúc. Hoàng Hà xây dựng chemistry với Avin Lu và Quỳnh Lý thế nào?

Ban đầu có sự gượng gạo vì dù từng hợp tác trong Em và Trịnh cách đây 4-5 năm nhưng chúng tôi đều thay đổi. Mọi cuộc gặp gỡ lại như bắt đầu.

Chúng tôi vượt qua giai đoạn này qua các buổi đọc kịch bản, gặp ê-kíp và tập diễn xuất. Mỗi buổi là cơ hội hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện. Biết sẽ đồng hành trong phim, tình cảm được bồi đắp từ sớm.

Những buổi đi ăn, hát karaoke cùng đạo diễn và biên kịch rất vui và gắn kết. Khi lên set, chúng tôi trao đổi nghiêm túc cho từng cảnh, đặt tiêu chuẩn cao.

Việc thường xuyên thảo luận, phân tích kịch bản kỹ lưỡng khiến tình thân ngày càng sâu sắc. Khi nói về nhân vật, cảm giác giữa chúng tôi ngoài đời cũng trở nên thân thiết như trong phim. Đến lúc quay, chúng tôi không cần 'cố diễn' sự thân mật nữa.

Hoàng Hà vai Thy trong phim "Điều ước cuối cùng".

- "Điều ước cuối cùng" sử dụng yếu tố 18+ để truyền tải thông điệp nhân văn. Yếu tố này giúp làm nổi bật câu chuyện của Thy và hành trình của nhóm bạn như thế nào?

Yếu tố 18+ tạo sự thú vị và tò mò cho khán giả. Trên hành trình thực hiện điều ước cho Hoàng, Thy và Long đối mặt nhiều khó khăn bất khả thi. Những xích mích, mâu thuẫn khiến 2 nhân vật trưởng thành và thể hiện bản chất thật. Khán giả sẽ thấy Bảo Thy không chỉ cọc cằn mà còn tình cảm, chân thành, nhiệt huyết vì bạn.

Có những khoảnh khắc Thy dễ tổn thương như khi mẹ của Hoàng nói: "Giờ tụi con lệch lạc như vậy đó hả?" Đúng lúc Thy bị lộ giới tính thật ở trường và đang rất nhạy cảm. Cô ấy liền hỏi: "Nếu con lệch lạc như thế thì cô chú có còn thương con không ạ?" - tự gọi vấn đề của mình là 'lệch lạc' dù chưa chắc đúng.

Qua hành trình đó, tình bạn của họ rất đẹp. Khán giả cũng thấy sự đồng hành của gia đình - hóa ra cha mẹ rất yêu con, chỉ là theo cách riêng. Phải trải qua thử thách, bố mẹ và con mới học được cách yêu thương đúng đắn hơn.

- Khoảnh khắc nào trong quá trình quay khiến bạn thấy thử thách nhất?

Thử thách lớn nhất về thể chất là tập cảnh đánh nhau với băng Đại Dương. Chúng tôi chỉ có 2 buổi tập trong lịch trình gấp gáp. Cảnh này vừa cần thể lực tốt vừa có phân đoạn Bảo Thy 'bay lên', đòi hỏi nhiều sức lực và tinh thần để thể hiện một Thy đánh nhau hùng hổ. Tôi nhớ mãi cảnh này vì phải dồn 200% công lực để tập luyện và thực hiện.

Ngoài đời rất "hoạt hình", không như nàng thơ trên phim

- Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy thực sự bước ra ánh sáng?

Tôi bắt đầu học diễn xuất từ 2015, tự học và trau dồi 4-5 năm để casting Em và Trịnh vào 2019-2020 - vai điện ảnh đầu tiên. Lúc đó tôi chỉ tập trung làm tốt công việc chứ chưa nghĩ đến danh xưng gì.

Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi nhận thiệp mời với dòng chữ 'Gửi diễn viên Hoàng Hà'. Tôi rất ấn tượng và vui vì lần đầu được gọi bằng danh xưng đó. Từ sau đó, qua từng dự án, mọi người dần biết đến tôi như một diễn viên điện ảnh.

Hoàng Hà nhận mình có nhiều tính cách thú vị: vừa hài hước, ham chơi, rất thích quậy, vừa sâu sắc.

- Làm việc với Lee Kwang Soo trong "Dreams of you", bạn học được gì?

Trước Dreams of you, tôi làm việc với nhiều đạo diễn uy tín như Phan Gia Nhật Linh, Trần Hữu Tuấn, Bùi Tiến Huy qua các dự án Em và Trịnh, Kẻ ăn hồn, Chúng ta của 8 năm sau. Họ đều rất tài năng - điều này vừa là may mắn vừa là thành quả xứng đáng.

Với Dreams of you, một nửa ê-kip là người Hàn, người đứng đầu của mỗi team đều từ Hàn Quốc. Việc học tiếng Hàn giúp tôi hiểu ý đạo diễn nhanh hơn, đôi khi không cần chờ phiên dịch.

Làm việc với ê-kíp quốc tế, tôi học được sự chuyên nghiệp và quy trình kỹ lưỡng, những tiêu chuẩn cao mà trước đây tôi nghĩ là kỹ tính hóa ra lại bình thường với ê-kíp nước ngoài. Điều này giúp tôi tự tin hơn với những yêu cầu nghiêm túc của bản thân.

- Làm thế nào để Hoàng Hà cân bằng công việc bận rộn và đời sống cá nhân?

Cân bằng công việc và đời sống luôn khó. Trong những khoảng nghỉ, tôi thường đi du lịch, rời xa thành thị để sống ở nông thôn hoặc ven biển vài ngày. Con người ở đó thuần khiết, mộc mạc, giúp tôi trở về với bản chất đời thường nhất.

Khi không có thời gian nghỉ, tôi tự nhủ giai đoạn khó khăn này không kéo dài mãi. Về nhà, tôi buông lỏng những áp lực, để đầu óc trống rỗng.

Đôi khi có những lúc kiệt sức không nhiều nhưng khá khó vượt qua. Khi đó tôi khóc - đây là liệu pháp chữa lành tự nhiên giúp xả áp lực, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, tình yêu với điện ảnh lại tràn đầy.

- Được biết đến với hình tượng nàng thơ trong sáng, điều gì ở bản thân khiến mọi người bất ngờ nhất khi hiểu rõ bạn?

Tôi có nhiều tính cách thú vị: vừa hài hước, ham chơi, rất thích quậy, vừa sâu sắc và thích trò chuyện sâu sắc với bạn bè. Sự kết hợp này tạo cảm giác thú vị khi mọi người thực sự chơi với tôi.

Tôi cũng giàu lòng trắc ẩn hay thương người khác. Nếu không bận rộn, tôi chăm sóc người khác rất tốt, thường làm những điều nhỏ nhặt cho người yêu thương mà họ chưa kịp đòi hỏi.

Điều khác biệt nhất với hình tượng 'nàng thơ' là ngoài đời tôi rất 'hoạt hình' - biểu cảm, cách nói chuyện, phản ứng đều sinh động, không hề lững thững thơ thẩn như trên MV hay phim.

Hoàng Hà trong phim "Điều ước cuối cùng":

Ảnh, video: ĐPCC