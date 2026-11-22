Khép lại đêm nhạc bằng một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục khiến sân khấu Tán Đa show bùng nổ với loạt ca khúc đình đám: “Để Mị nói cho mà nghe”, “See tình”, “Bo xì bo” và “Kẻ cắp gặp bà già”.

Tán Đa show số 5 do Báo Nhân dân tổ chức vừa diễn ra vào tối 21/11 tại trụ sở 71 Hàng Trống, thu hút sự chú ý của hàng nghìn khán giả tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Tâm điểm của show diễn là màn trình diễn kết của Hoàng Thuỳ Linh - nữ ca sĩ vừa gây sốt với MV Vô lượng kiếp ra mắt nhân Ngày Văn hoá Việt Nam. Trên sân khấu diễn ra dưới tán đa 300 tuổi của Báo Nhân dân, nữ ca sĩ đã mang tới một màn biểu diễn không thể sôi động hơn.

Hoàng Thuỳ Linh gây ấn tượng từ giọng hát đến trang phục và vũ đạo.

Từ âm hưởng văn hoá dân gian được làm mới đầy sáng tạo đến những giai điệu hiện đại, bắt tai cùng vũ đạo cuốn hút, mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng tạo nên dấu ấn rất Hoàng Thuỳ Linh. Khán giả được đi qua đủ cung bậc cảm xúc, từ say mê thưởng thức đến hòa giọng và nhún nhảy không ngừng.

Không hổ danh là một trong những bản hit đình đám nhất của V-pop, See tình vừa vang lên đã khiến 71 Hàng Trống như bùng nổ. Từ giai điệu bắt tai, vũ đạo cuốn hút đến thần thái trình diễn đầy sức hút của Hoàng Thuỳ Linh, tất cả tạo nên một màn trình diễn khiến khán giả khó lòng đứng yên. Khi được trình diễn trực tiếp dưới tán đa hơn 300 tuổi, sức nóng của See tình một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình.

Hoàng Thuỳ Linh với "See tình":

Bên cạnh Hoàng Thuỳ Linh, show diễn còn có sự góp mặt của Mủn Gỗ với nhạc mục đậm màu sắc văn hoá, đưa khán giả đi qua nhiều miền cảm xúc và những nét đẹp âm nhạc truyền thống Việt Nam với Ông hoàng Bảy, Lời nguyền Quan họ, Thênh thênh đại ngàn, Hoa trắng Sơn La.

Đặc biệt, hai màn kết hợp Ô quy hồ và Anh có về cùng em đã tạo nên những điểm nhấn thú vị, khi các màu sắc âm nhạc cùng hoà quyện trên sân khấu. Không chỉ là những giai điệu để thưởng thức, đó còn là cách văn hoá Việt được kể lại thật gần gũi qua âm nhạc.

Mủn gỗ và hành trình âm nhạc qua những sắc màu văn hoá Việt.

Từ Manifest, Hơi men đầu môi đến Can I say love you today, Cố chấp và Trái tim tự do, The Magma đã mang đến một nhạc mục đa sắc màu, kết hợp nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một phần trình diễn. Khi sôi động, cuốn hút với những giai điệu bắt tai, khi lại sâu lắng và đầy cảm xúc, The Magma đã có màn kết nối thú vị với khán giả, góp thêm một dấu ấn âm nhạc đáng nhớ cho Tán Đa show số 5.

The Magma (Bí Đỏ) và những giai điệu cá tính.

Cũng trong chương trình, khán giả được chứng kiến màn kết hợp ngẫu hứng của The Magma và Mủn Gỗ. Một bên cá tính, một bên đầy màu sắc, hai màu sắc âm nhạc tưởng khác biệt nhưng lại tạo nên một màn trình diễn thú vị, mang đến một bất ngờ nho nhỏ cho khán giả.

Ngoài ra, show diễn còn mang đến những giai điệu đẹp về đất nước qua hai ca khúc Việt Nam những chuyến đi và Tự do như cơn gió qua giọng hát Lucy Trà My – Nhật Anh, đưa khán giả qua những giai điệu trẻ trung, đầy cảm hứng.

Lucy Trà My và Nhật Anh.

Một ca khúc gợi lên tình yêu và niềm tự hào về những miền đất Việt Nam, một ca khúc lại mang tinh thần tự do, phóng khoáng của tuổi trẻ. Hai màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng tạo nên một phần trình diễn đầy cảm xúc dưới tán đa hơn 300 tuổi.

Khán giả hưởng ứng chương trình.

Ảnh, video: BTC