Hoàng Thùy Linh nhận vai trò người đồng hành của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 và góp mặt trong loạt phim tài liệu 'Lễ hội Việt Nam' lên sóng từ 22/11.

Hoàng Thùy Linh cùng Tinh Hoa Việt 2026 đi qua lễ hội 3 miền

Ngày 14/11, tại TPHCM, Báo Văn hóa họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026. Hoàng Thùy Linh là người đồng hành của mùa giải thứ 2. Nữ ca sĩ không giấu được sự hồi hộp bày tỏ sự biết ơn, vinh dự khi được BTC trao vai trò người đồng hành. Với cô, đây là lời động viên cho những sản phẩm âm nhạc đã làm, nhất là các tác phẩm về văn hóa Việt Nam.

Khi được hỏi cơ duyên nào đưa mình đến với Tinh Hoa Việt 2026, nữ ca sĩ nhắc đến những “mầm rễ nhỏ xíu” từ thuở bé. Bố mẹ cô đều là nghệ sĩ các đoàn văn công nên từ nhỏ Hoàng Thùy Linh đã theo bố mẹ đi biểu diễn khắp các vùng miền. Âm thanh nhạc cụ dân tộc và không khí lễ hội ở nhiều nơi ngấm vào cô lúc nào không hay.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ sao mà nó đẹp quá vậy. Tôi không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đấy có vinh dự đứng trên này để nói về nó, được đắm chìm, mê say trong nó và trong sự sáng tạo”, Hoàng Thùy Linh nói.

Cô xem mình là một phần của thế hệ kết nối và kế thừa. Theo nữ ca sĩ, cô có được ngày hôm nay là nhờ các bậc tiền bối, thầy cô, sự dẫn dắt của báo chí và tình cảm của khán giả.

Hoàng Thùy Linh tại sự kiện.

Dự án nổi bật nhất của Hoàng Thùy Linh trong mùa giải là loạt phim tài liệu Lễ hội Việt Nam. Tập đầu tiên phát hành lúc 19h ngày 22/11 trên YouTube, các tập sau ra mỗi tuần. Loạt phim đưa người xem đến những lễ hội tiêu biểu ở 3 miền để tìm hiểu tín ngưỡng, nghi lễ, ẩm thực, trang phục, âm nhạc và con người gắn với từng lễ hội.

Hoàng Thùy Linh kể trong những tháng qua, cô đã đến nhiều vùng đất để tìm hiểu các lễ hội và ghi lại hành trình đó thành phim. Theo cô, đây là hành trang quý cho cả cuộc sống lẫn con đường nghệ thuật.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong sự kiện:

Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 mở rộng lên 18 giải

Mùa Tinh Hoa Việt đầu tiên năm 2025 do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức. Đêm trao giải diễn ra ngày 26/1/2026 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM, vinh danh 15 cá nhân và tập thể. Hòa Minzy nhận giải Ca sĩ của năm, phim Mưa đỏ thắng giải Tinh hoa điện ảnh, còn nhạc sĩ Phạm Tuyên được trao giải Tinh hoa cống hiến.

Nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) cũng là một gương mặt thắng giải mùa trước. Anh nhận 2 giải Ca khúc của năm và Nhạc sĩ của năm, nổi bật với bài hát Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ.

Trở lại họp báo năm nay, anh nói giải thưởng đã tạo ra một thay đổi quan trọng với mình. Nó trở thành định hướng để anh có thêm thông tin và câu chuyện đưa vào các sản phẩm sau này, cũng là điểm tựa để anh tiếp tục con đường nghệ thuật. Nguyễn Hùng cho biết năm nay anh dõi theo nhiều nghệ sĩ khác cũng đang làm những dự án về văn hóa Việt Nam. Anh đến họp báo với mong muốn một ngày được thấy họ xướng tên và vinh danh.

Nguyễn Hùng chia sẻ trong sự kiện:

Năm nay, Báo Văn Hóa (cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đứng ra chủ trì Tinh Hoa Việt 2026. Thông điệp của mùa giải là “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”. Nhà báo Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn hóa, Trưởng BTC cho rằng “mỗi giá trị được vinh danh là một điểm sáng của văn hóa, đồng thời là một nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm quốc gia”.

18 giải được chia thành 4 hạng mục. Hạng mục Tinh hoa Âm nhạc gồm 7 giải: Bài hát, Album, Nhạc sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc, Ca sĩ, MV và Chương trình biểu diễn của năm. Hạng mục Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực có 5 giải ở các mảng văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và bảo tồn di sản. Hạng mục Tinh hoa Lan tỏa là điểm mới với 5 giải. Hạng mục cuối là giải đặc biệt Tinh hoa Cống hiến, hoàn toàn do Hội đồng Giám khảo quyết định.

Ở hạng mục âm nhạc, Hội đồng Giám khảo và khán giả mỗi bên chiếm 40% số điểm, 20% còn lại do Hội đồng Nhà báo chấm. Hạng mục đa lĩnh vực do Hội đồng Giám khảo (60%) và Hội đồng Chuyên môn (40%) đánh giá. Ở hạng mục Lan tỏa, khán giả chiếm 60% số điểm.

Các tác phẩm ra mắt từ 15/11/2025 đến hết 15/12/2026 đủ điều kiện xét giải. Cổng đề cử mở từ 0h ngày 14/11 đến 15/12. Danh sách đề cử chính thức được công bố ngày 9/1/2027, sau đó là giai đoạn bình chọn và chấm giải đến 31/1/2027.

Sự kiện Tinh hoa Việt collection và đêm trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 2/2027.

Ảnh, video: HM