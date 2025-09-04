Chiều 4/9, buổi showcase phim Tay anh giữ một vì sao gồm các diễn viên: Lee Kwang Soo, Duy Khánh, Hoàng Hà, Cù Thị Trà diễn ra tại TPHCM.

Đây là lần đầu tiên tài tử Lee Kwang Soo - người được mệnh danh "Hoàng tử châu Á" - tham gia dự án điện ảnh hợp tác 2 nước Việt - Hàn.

Lee Kwang Soo đến Việt Nam từ ngày 2/9, được khán giả lẫn truyền thông tích cực săn đón những ngày qua.

Tài tử Lee Kwang Soo trong vòng vây của fan.

Tài tử hạnh phúc vì nhận được nhiều tình cảm và sự yêu thương của người hâm mộ. Anh cũng có dịp trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và dạo ngắm phố phường cùng bạn bè, ê-kíp.

Lee Kwang Soo nhận lời góp mặt phim vì kịch bản hay, nhiều điểm nhấn. Ngoài ra, anh và đạo diễn Kim Sung Hoon đã có mối quan hệ thân thiết 15 năm qua, kể từ tác phẩm đầu tay.

Lee Kwang Soo tâm đắc vai diễn trong dự án điện ảnh Việt - Hàn.

Lee Kwang Soo dành nhiều tình cảm cho bạn diễn Hoàng Hà. Anh ấn tượng với nữ diễn viên từ lần gặp đầu tiên, ví cô "hệt như nhân vật bước ra từ kịch bản".

Trong khi đó, Hoàng Hà kể lần đầu hợp tác nhưng cả 2 phối hợp ăn ý, thuận lợi. Họ có sự đồng điệu về nhân vật.

"Trái với độ hài hước nổi tiếng, Lee Kwang Soo lúc làm việc lại khá trầm tính. Chúng tôi đã có quá trình tìm hiểu, cùng nhau đi sâu vào vai diễn để tạo nên những màn tương tác ăn ý", Hoàng Hà kể.

Ngoài cặp đôi chính Lee Kwang Soo - Hoàng Hà, phim có sự góp mặt của diễn viên Duy Khánh. Nam diễn viên được mời vào thời điểm bận rộn với lịch quay Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuy nhiên, khi biết phim có sự góp mặt của Lee Kwang Soo, Duy Khánh lập tức đồng ý.

"Anh ấy là thần tượng từ lúc tôi còn bé xíu, giờ có cơ hội đóng chung, sao có thể từ chối được", diễn viên cho hay.

Diễn viên Duy Khánh lần đầu phản hồi tin bị "chèn ép".

Tại sự kiện, Duy Khánh bất ngờ nhận được câu hỏi việc anh ít hoạt động thời gian qua phải chăng do có người chèn ép, cản trở sự phát triển.

Nam diễn viên phản hồi bản thân trước nay đối diện nhiều tin đồn khác nhau. Anh không xác nhận thông tin trên và mong mọi người ngưng đồn đoán.

Clip diễn viên Duy Khánh chia sẻ

(Clip: Tiểu Nhật)

"Đoạn đường của người nghệ sĩ như biểu đồ hình sin, lúc lên lúc xuống. Tôi khẳng định không có 1 sự chèn ép nào cả. Chỉ là thời gian đó bản thân chưa đủ may mắn. Còn hiện tại, tôi vui vì được đồng hành nhiều chương trình cùng sự yêu thương mọi người dành cho mình", anh nói.

Bốn diễn viên của phim "Tay anh giữ một vì sao".

Tay anh giữ một vì sao kể về chuyện tình giữa Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo đóng) - một ngôi sao Hàn Quốc mang khát khao vươn tới Cannes và Thảo (Hoàng Hà) - cô gái trẻ với giấc mơ trở thành một nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Jung Woo bất ngờ lạc giữa TPHCM, vô tình gặp Thảo và mọi rắc rối cũng từ đây phát sinh…

Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 3/10.

Teaser trailer phim "Tay anh giữ một vì sao"

Ảnh, clip: ĐPCC