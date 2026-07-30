Đó cũng là lý do nhiều cơ sở giáo dục đang từng bước thay đổi cách tổ chức đào tạo. Thay vì coi thực hành là phần bổ trợ cho lý thuyết, thực hành được đưa vào ngay trong quá trình học để người học quan sát, trải nghiệm, đặt câu hỏi và tự tìm lời giải cho những vấn đề của nghề nghiệp.

Thực hành trên mô hình động cơ giúp sinh viên kết nối kiến thức lý thuyết với kỹ năng nghề nghiệp

Tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM), định hướng này được triển khai trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Ở một số học phần, sinh viên được học tập tại những không gian đào tạo phù hợp với đặc thù chuyên môn, nơi hệ thống xưởng thực hành, thiết bị và phương tiện hỗ trợ giúp việc học không chỉ dừng lại ở giáo trình.

Sinh viên thực hành trên hệ thống điện - điện tử ô tô dưới sự hướng dẫn của giảng viên

Trong các giờ học, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua bài giảng, sinh viên cùng giảng viên quan sát cấu tạo của các hệ thống trên ô tô, phân tích nguyên lý hoạt động, trao đổi về các tình huống kỹ thuật và trực tiếp thực hành trên mô hình, thiết bị cũng như xe thực tế. Mỗi giờ học trở thành quá trình khám phá, thảo luận và giải quyết vấn đề, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo một chiều.

Môi trường học tập được tổ chức theo hướng tăng cường trải nghiệm và phát triển năng lực người học

Điều đáng chú ý là giá trị của những giờ học ấy không chỉ nằm ở kỹ năng chuyên môn. Khi cùng làm việc trên một mô hình, cùng phân tích một hiện tượng hay cùng tìm phương án xử lý một tình huống, sinh viên đồng thời rèn luyện khả năng hợp tác, tư duy phản biện, tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm. Đây đều là những năng lực mà môi trường làm việc hiện đại luôn đặt ra đối với người học sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên cùng trao đổi, phân tích và giải quyết các tình huống kỹ thuật trong giờ thực hành

Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mạnh từ định hướng truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, việc tạo ra nhiều cơ hội để sinh viên được trải nghiệm, được thực hành và được giải quyết những vấn đề gần với thực tiễn nghề nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu.

Những giờ học tại xưởng thực hành giúp người học tiếp cận trực tiếp với các hệ thống trên xe

Đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Ô tô vì thế không chỉ là dạy cách vận hành hay sửa chữa một chiếc xe. Quan trọng hơn, đó là quá trình giúp người học hình thành tư duy nghề nghiệp, năng lực thích ứng và sự chủ động trước những đổi thay không ngừng của công nghệ.

(Nguồn: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị)