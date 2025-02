Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên - Vinpearl Horse Academy Tọa lạc trên hòn đảo Vũ Yên (Hải Phòng), chỉ cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl Vũ Yên - Vinpearl Horse Academy là đơn vị đầu tiên thiết lập tiêu chuẩn cưỡi ngựa chuẩn hoàng gia, mang lại cơ hội trải nghiệm văn hóa cưỡi ngựa đẳng cấp quốc tế. Với cơ sở vật chất hiện đại, diện tích lên đến 29,5 ha cùng dàn tuấn mã quý hiếm bậc nhất thế giới, học viện không chỉ cung cấp các khóa học cưỡi ngựa chuyên nghiệp, mà còn là nơi mọi người có thể hòa mình vào thiên nhiên, học hỏi phong cách sống và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là điểm đến lý tưởng để kết nối cộng đồng tinh hoa và trải nghiệm những giá trị đẳng cấp, nơi cưỡi ngựa không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, mà còn là lối sống thượng lưu. Tập đoàn On Global Holdings On Global Holdings sở hữu hệ sinh thái các công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như On Media, On Connect, On Academy, On Talent, On Beauty, On Magazine (đơn vị sở hữu Tạp chí Her World),... tạo nên một mạng lưới kinh doanh đa năng, mạnh mẽ và linh hoạt.