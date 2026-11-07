Đề tài của nhóm sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa xuất sắc giành giải Nhất trị giá 125 triệu đồng của cuộc thi ‘Thiết kế vi mạch bảo mật và An toàn thông tin năm 2026’.

Với đề tài “Tối ưu hóa mã khối Kuznyechik dựa trên phân rã S-box và tầng tuyến tính L hợp nhất”, đội sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa được trao giải Nhất cuộc thi "Thiết kế vi mạch bảo mật và An toàn thông tin năm 2026", tại vòng chung kết được Học viện Kỹ thuật Mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức ngày 7/11 tại Hà Nội.

Đề tài “Tối ưu hóa mã khối Kuznyechik dựa trên phân rã S-box và tầng tuyến tính L hợp nhất”, mang về cho đội sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự giải Nhất cuộc thi thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin năm 2026.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhì cho đội sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với đề tài “Thiết kế IP AES-256-GCM hiệu năng cao cho mã hóa và xác thực dữ liệu'.

Hai đội sinh viên của Học viện Kỹ thuật Mật mã và Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM cùng đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 4 giải Khuyến khích và 2 giải Triển vọng.

Vòng chung kết ngày 7/11 là cuộc đua tài của 10 đội thi xuất sắc, được chọn từ các vòng thi trước đó. Đề tài của các đội dự thi vòng chung kết được nhận định là đã bao quát nhiều hướng trọng tâm của bảo mật phần cứng.

Theo Ban tổ chức, điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay chính là sự gắn kết giữa thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin, lấy bảo mật phần cứng làm trọng tâm. Một sản phẩm thiết kế cần được xem xét cả về chức năng, hiệu năng và khả năng chống chịu trước các nguy cơ tấn công. Cuộc thi giúp các sinh viên hình thành tư duy bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống ngay từ lớp phần cứng, chủ động tìm kiếm điểm yếu và kiểm chứng các giải pháp an toàn.

Khơi dậy khát vọng chinh phục công nghệ lõi

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Vi mạch là công nghệ nền tảng, đặc biệt quan trọng với phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước.

Với các hệ thống mật mã và thiết bị bảo mật, yêu cầu an toàn phải được đặt ra ngay từ khâu kiến trúc, thiết kế và trong từng thành phần phần cứng. Do đó, việc nâng cao năng lực thiết kế vi mạch an toàn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh khẳng định con người là yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực thiết kế vi mạch an toàn, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi.

Khẳng định con người là yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu trên, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh cho biết cuộc thi là sân chơi học thuật chuyên sâu nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực vi mạch bảo mật và an toàn thông tin, đồng thời khơi dậy khát vọng chinh phục công nghệ lõi.

“Chúng tôi kỳ vọng từ đây, những ý tưởng sáng tạo của các sinh viên sẽ được khơi mở, tiếp tục hoàn thiện để trở thành các đề tài nghiên cứu và giải pháp thực tế”, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh chia sẻ.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia có vai trò thiết thực trong việc phát triển nguồn nhân lực. Với Học viện Kỹ thuật mật mã, cuộc thi là một bước đi cụ thể nhằm phát triển chuyên ngành Hệ thống nhúng và Thiết kế vi mạch, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu phục vụ Ngành Cơ yếu Việt Nam. "Định hướng phát triển các dòng vi mạch bảo mật chuyên dụng sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và tự chủ công nghệ mật mã", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.