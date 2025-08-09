1. Một số hộ dân ở TPHCM có đơn phản ánh về việc họ là những người có đất bị thu hồi để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua xã Tân Hưng và Hòa Long. Khi nhận được các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ dân nhận thấy giá bồi thường đất tại địa bàn Bà Rịa rất thấp và có nhiều điểm bất hợp lý so với giá đất được phê duyệt tại các địa phương khác tại TPHCM. Các hộ dân này cho rằng, không thể có hai mức giá đền bù khác nhau cho cùng một dự án. Mặc dù họ đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng rà soát lại quá trình ban hành giá đất phục vụ bồi thường, nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi.

2. Bà Phạm Ngọc Nhàn (ấp Lộc Bình, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) có đơn thư yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 13 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp. Bà Nhàn mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, tránh để oan sai kéo dài.

3. Ông Nguyễn Văn Tưởng (phường Tân An, TP Cần Thơ) có đơn thư cho biết: trước năm 1984, bà Trần Thị Tràng đã nhận chuyển nhượng 2.190m² đất. Sau khi giao đất làm Quốc lộ 91B năm 1984, bà Tràng còn lại 600m². Năm 2003, bà Tràng giao 49m² đất cho Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI và nhận bồi thường 147 triệu đồng. Năm 2005, bà Tràng mất. Năm 2008, gia đình bà tiếp tục giao 556m² đất còn lại cho Hội đồng bồi thường dự án Quốc lộ 91B và nhận bồi thường hơn 570 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 21/01/2021, gia đình bà Tràng lại khởi kiện yêu cầu ông Tưởng (là hàng xóm có đất giáp ranh) trả lại 225,8m² đất bị cho là lấn chiếm. Gia đình ông Tưởng cho rằng họ đã sinh sống ổn định qua 5 đời trên phần đất đó. Trong bản án phúc thẩm ngày 09/05/2025, TAND TP Cần Thơ buộc ông Tưởng giao lại phần đất này, cho rằng ông đã lấn chiếm đất bà Tràng. Ông Tưởng cho rằng sau các lần giao đất và nhận tiền bồi thường, gia đình bà Tràng không còn đất để bị lấn chiếm và bản án đã xử sai cho ông.

4. Ông Vũ Văn Thắng (Nghĩa Đô, TP Hà Nội) trình bày: ngày 11/11/2013, ông ký hợp đồng góp vốn với Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thái Thịnh (địa chỉ phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để nhận 2 ki-ốt tại chợ Kim Nỗ (huyện Đông Anh – nay là xã Thiên Lộc, TP Hà Nội). Ông đã nộp đủ 100% số tiền góp vốn theo hợp đồng ngày 20/4/2014, tuy nhiên, công ty không bàn giao như cam kết và hứa sẽ hoàn lại tiền góp vốn cho ông. Do công ty không có tiền mặt, hai bên đã ký hợp đồng vay vàng có thế chấp 2 ki-ốt vào ngày 21/7/2014. Theo đó, trong vòng 60 ngày, ông Khúc Duy Thành (Giám đốc công ty) phải trả cho ông Thắng 181,5 chỉ vàng SJC và trả lãi hằng tháng là 13,4 triệu đồng. Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Thành không thực hiện nghĩa vụ trả vàng và lãi suất. Trong khi đó, ông Thành đã cho thuê và thậm chí bán một ki-ốt cho người khác, người này đã hoàn thiện và vào ở. Ông Thắng đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

5. Ông Nguyễn Văn Công (Trại lợn giống Đồng Lạc, xã Nam Sách, TP Hải Phòng) gửi đơn thư khiếu nại tới cơ quan Điện lực Nam Sách về các vấn đề liên quan đến vận hành, duy trì và quản lý ngành điện, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ông cũng như đời sống người dân địa phương. Ông kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

6. Một số hộ dân xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trình bày: Năm 1993, xã Thọ Sơn (nay là xã Đoan Hùng) có chủ trương cắm đất ở ven Quốc lộ 2 để lấy tiền xây dựng trạm y tế và trạm điện xã. Các hộ dân có nhu cầu đất ở đã nộp tiền, nhưng chỉ một số ít người được cấp đất do hết đất. Đến nay, hơn 30 năm trôi qua, họ vẫn chưa được cấp đất, và chính quyền lại vận động người dân nhận lại tiền thoái thu. Các hộ dân mong muốn được chính quyền quan tâm giải quyết thấu đáo.

Ban Bạn đọc