Ông Lò Giàng Páo được bầu là Chủ tịch Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi khóa III. Ảnh: Hồng Phúc

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã đạt được một số kết quả nổi bật khi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành để hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho vùng các dân tộc và miền núi.

Cụ thể, tại Hà Giang, Hội hỗ trợ quy hoạch phát triển du lịch, xây dựng các điểm đến, homestay, phát triển sản phẩm văn hóa, ẩm thực, làng nghề gắn với cộng đồng.

Ở Hòa Bình, Hội tham gia hỗ trợ bảo tồn ruộng bậc thang, các giá trị văn hóa của đồng bào Dao, Mường gắn với phát triển du lịch. Tại Thái Nguyên và Chí Linh (Hải Dương), Hội phối hợp khảo sát, hỗ trợ quy hoạch các khu vực sinh thái, di tích lịch sử, phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng.

Hội hiện có 297 hội viên chính thức, bao gồm 91 hội viên tổ chức (đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp) và 206 hội viên cá nhân (các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân), cùng với 10 hội viên danh dự.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 24 người. Ông Lò Giàng Páo, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học được bầu làm Chủ tịch Hội hỗ trợ phát triền kinh tế miền núi khóa III.

Trong nhiệm kỳ III (2026-2031), Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam xác định tập trung phát huy vai trò nghiên cứu, tư vấn, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề cấp thiết ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trọng tâm là nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, sinh kế cộng đồng, chuyển đổi số trong nông nghiệp và giáo dục vùng cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời nghiên cứu các mô hình phát triển phù hợp như “làng thông minh” tại khu vực miền núi.

Ban chấp hành mới của Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tập trung vào phát triển sản xuất bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ các nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn và tăng cường công tác truyền thông, vận động trong cộng đồng....

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới (2026-2031), như nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Hội trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách và đồng hành cùng các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường kết nối nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số.