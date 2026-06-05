Dược mỹ phẩm GSC đồng hành cùng Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc 2026. Ảnh: GSC - Global Shield Cosmetic

Sự hiện diện tại NCAD 2026 - dấu ấn tại môi trường chuyên môn uy tín

Là một trong những sự kiện khoa học thường niên có quy mô lớn của chuyên ngành da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam, Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc (NCAD) nhiều năm qua đã trở thành điểm hẹn chuyên môn quan trọng của cộng đồng bác sĩ, chuyên gia và nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế.

Được tổ chức dưới sự chủ trì của Bệnh viện Da liễu Trung ương - đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực da liễu tại Việt Nam, hội nghị không chỉ là nơi cập nhật kiến thức và xu hướng điều trị mới mà còn là diễn đàn học thuật có tính chuyên môn cao, quy tụ những nghiên cứu, báo cáo và kinh nghiệm thực hành lâm sàng có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 9 có chủ đề “Da liễu thẩm mỹ: Hội nhập và phát triển”. Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương

Chính nền tảng học thuật cùng sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã tạo nên giá trị khác biệt của NCAD qua từng năm. Trong bối cảnh lĩnh vực da liễu thẩm mỹ ngày càng hướng đến chuẩn hóa chuyên môn và nâng cao hiệu quả điều trị, việc hiện diện và đồng hành tại một diễn đàn chuyên sâu như NCAD cũng phản ánh sự gắn kết với những giá trị khoa học và định hướng phát triển bền vững của ngành.

Dược Mỹ phẩm GSC: Giải pháp “Chăm từ gốc” dựa trên khoa học cá nhân hóa

Đồng hành với NCAD 2026, GSC tiếp tục theo đuổi triết lý “Chăm từ gốc” - định hướng đặt nền tảng sức khỏe làn da làm trung tâm trong quá trình chăm sóc và điều trị.

Nếu trước đây nhiều phương pháp thường tập trung giải quyết nhanh các biểu hiện trên bề mặt da, xu hướng hiện nay đang hướng đến việc tìm hiểu sâu hơn về cơ chế vận hành tự nhiên của làn da nhằm xây dựng những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Theo định hướng này, chăm sóc da không chỉ dừng lại ở việc cải thiện các dấu hiệu bên ngoài mà cần hướng đến phục hồi môi trường sinh lý tự nhiên và duy trì sức khỏe làn da lâu dài. Đây cũng là cơ sở để phát triển các giải pháp mang tính khoa học cá nhân hóa, tối ưu hiệu quả dựa trên từng tình trạng da và dữ liệu lâm sàng thực tiễn.

"Chăm từ gốc" - Xu hướng phục hồi và duy trì cơ chế vận hành tự nhiên của làn da. Ảnh: GSC - Global Shield Cosmetic

Sự tương đồng giữa triết lý “Chăm từ gốc” và xu hướng cá nhân hóa điều trị đang cho thấy cách tiếp cận ngày càng rõ nét của ngành da liễu hiện đại: chăm sóc làn da dựa trên sự thấu hiểu, tính chính xác và hiệu quả bền vững.

Kết nối chuyên môn - Củng cố niềm tin thương hiệu

Trong khuôn khổ Hội nghị, GSC có cơ hội gặp gỡ và trao đổi cùng đông đảo bác sĩ, chuyên gia và đối tác hoạt động trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Những cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh các giải pháp chăm sóc da hiện đại mà còn tập trung vào xu hướng điều trị mới, ứng dụng khoa học và kinh nghiệm thực hành lâm sàng.

Gian hàng GSC thu hút đông đảo bác sĩ, chuyên gia, người có ảnh hưởng trong ngành da liễu thẩm mỹ. Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương

Đối với lĩnh vực dược mỹ phẩm, sự phát triển bền vững không chỉ đến từ việc tạo ra sản phẩm mà còn đến từ khả năng đồng hành cùng cộng đồng chuyên môn trong quá trình nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe làn da.

Trong hành trình sắp tới, GSC sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bác sĩ và chuyên gia nhằm ứng dụng những tiến bộ khoa học vào thực tiễn, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh mang đến khoa học cá nhân hóa cho làn da Việt.

GSC - Global Shield Cosmetic

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(Nguồn: Dược Mỹ phẩm GSC)