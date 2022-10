Hướng dẫn dùng serum đúng cách để sở hữu làn da bóng khỏe

3. Các thành phần chủ yếu trong serum

Vì serum có rất nhiều công dụng nên tùy thuộc vào từng sản phẩm, nhà sản xuất sẽ đưa vào serum các thành phần, khoáng chất khác nhau. Dưới đây là những hoạt chất có mức độ phổ biến cao, thường được ứng dụng khi làm serum và an toàn cho làn da:

3.1. Acid Hyaluronic

Serum Acid Hyaluronic hay còn gọi là serum HA được gọi chung cho các sản phẩm dưỡng da chuyên sâu có thành phần chính là Acid Hyaluronic - một chất giữ ẩm cao, tạo sự mềm mại, ẩm mượt cho làn da.

Acid Hyaluronic vốn là một chất được sản xuất tự nhiên trong cơ thể đặc biệt là làn da nhưng theo độ tuổi, HA giảm dần và cần được bổ sung từ bên ngoài thông qua mỹ phẩm.

3.2 Niacinamide

Niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3 - được đánh giá là có nhiều công dụng với làn da như điều trị mụn, làm trắng, chống lão hóa... Vì có khả năng điều trị nhiều vấn đề của da mà không gây kích ứng nên Niacinamide rất được “ưu ái” sử dụng trong ngành mỹ phẩm nói chung và serum nói riêng.

3.3 Retinol

Nếu nhắc đến các sản phẩm chuyên trị cho làn da lão hóa, chảy xệ thì không thể thiếu serum với dẫn xuất của Vitamin A hay còn gọi là Retinol. Những năm gần đây, Retinol được phái đẹp sử dụng như một “thần dược” chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn và hỗ trợ trị mụn. Tuy nhiên, serum chứa Retinol không thể dùng tùy tiện, nhất là những làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

3.4 Vitamin C

Serum Vitamin C là một dạng dẫn xuất từ vitamin C có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da. Ngoài ra, serum có chứa Vitamin C còn có khả năng làm mờ các đốm nâu và thâm mụn trên da.