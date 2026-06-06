Từ 4 - 6/6/2026, đoàn đại biểu Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - một trong những diễn đàn quốc tế uy tín, quy tụ các nữ lãnh đạo, doanh nhân, nhà hoạch định chính sách và học giả từ nhiều quốc gia, nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và xã hội.

Các đại biểu Diễn đàn và Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, bà Đặng Thị Thu Hà tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2026

Trong những năm gần đây, sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tại các hội nghị quốc tế đã thể hiện tinh thần chủ động hội nhập và quảng bá hình ảnh hiện đại, bản lĩnh và sáng tạo của người phụ nữ Việt Nam. Tham dự hội nghị lần này, các đại biểu đã tham gia nhiều phiên thảo luận về tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và lãnh đạo nữ trong thời đại mới, cùng các giải pháp nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, TS Phan Bích Thiện đã được mời tham dự Lễ rung chuông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Istanbul cùng các nhà lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp toàn cầu. Đây là nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng tôn vinh vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Irene Natividad đánh giá cao những đóng góp tích cực của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trong các kỳ hội nghị trước. Thông qua mạng lưới thành viên ở nhiều quốc gia châu Âu, Diễn đàn đã triển khai các hoạt động thúc đẩy ngoại giao nhân dân, gìn giữ văn hóa, phát triển doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sự hiện diện của đoàn đại biểu tại Istanbul khẳng định tinh thần vươn lên của phụ nữ Việt Nam và sự trưởng thành của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong tiến trình hội nhập toàn diện.

Tọa đàm thúc đẩy kinh tế, thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Thúc đẩy kinh tế, thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2026, ngày 4/6, tọa đàm thúc đẩy kinh tế, thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã được tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Sự kiện quy tụ các nữ doanh nhân Việt Nam trong phái đoàn, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, tạo cơ hội trao đổi thị trường, kết nối hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, bà Đặng Thị Thu Hà, nhấn mạnh những bước phát triển quan trọng trong quan hệ kinh tế, quốc phòng giữa hai nước, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện trong thúc đẩy thương mại và hợp tác song phương. Ông Reha Denemec, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam, chia sẻ về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Trong bài phát biểu, TS Phan Bích Thiện nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt thông qua mạng lưới doanh nhân người Việt tại châu Âu, có kinh nghiệm pháp luật và văn hóa làm việc ở châu Âu, đồng thời liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước. Bà cũng gợi mở các cơ hội hợp tác cụ thể trong ẩm thực và du lịch, nhấn mạnh khả năng mở nhà hàng Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ như một cách kết hợp kinh doanh và quảng bá văn hóa Việt.

Tọa đàm đã giúp doanh nghiệp hai nước giới thiệu năng lực, nhu cầu và lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thành công của sự kiện được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.