Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Ban Chấp hành Hội vào chiều 20/1.

Trước đó, danh sách các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, trong đó có Giải thưởng Tác giả trẻ dành cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng đã được công bố theo quyết định ban hành đầu tháng 1.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin giải thưởng được đăng tải trên các kênh chính thức của Hội, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến việc tác phẩm không đáp ứng đầy đủ quy chế xét giải. Trên cơ sở đó, BGK và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành rà soát, xác minh và làm việc trực tiếp với tác giả.

Bìa tập ''Nhặt xác em chất chồng bảo tàng'' của Lâu Văn Mua.

Tại buổi làm việc, tác giả Lâu Văn Mua thừa nhận sai sót, đồng thời có đơn xin rút khỏi giải thưởng, nhận trách nhiệm cá nhân và coi đây là bài học trong quá trình sáng tác. Căn cứ vào kết quả xem xét và nguyện vọng của tác giả, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thống nhất thu hồi quyết định trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 đối với tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng.

Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, việc thu hồi giải thưởng được thực hiện nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch và tuân thủ đúng quy chế, đồng thời khẳng định Hội luôn lắng nghe các ý kiến phản biện từ công chúng và giới chuyên môn trong hoạt động xét giải.

Lâu Văn Mua 34 tuổi, sinh tại Mường Lát (Thanh Hóa), bắt đầu viết thơ từ năm lớp 8. Chủ đề trong các bài thơ của Lâu Văn Mua thường là tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Anh từng ra mắt các tác phẩm Tôi bay vào mắt em (2017) và tập san Haiku Việt - Hà Nội (thơ in chung, 2018).