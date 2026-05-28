Nhờ công nghệ in 3D “may đo” chính xác từng milimet cấu trúc xương, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành thay khớp háng toàn phần, giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau ám ảnh và tìm lại bước đi cân bằng như trước đây.

Tìm lại bước đi cân bằng trên đất Việt

Trong thời gian lưu trú tại Nha Trang, bà S.N. (quốc tịch Nga, 60 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang thăm khám trong tình trạng đau dữ dội vùng háng và gối phải. Cơn đau tăng mạnh khi vận động khiến mọi sinh hoạt thường ngày trở nên khó khăn, việc đi lại ngày càng nặng nề.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận mức độ đau của bệnh nhân đã chạm mức đỉnh điểm (điểm đau 9/10), khớp háng phải gần như bị “khóa cứng”, hạn chế vận động nghiêm trọng ở hầu hết tư thế. Đáng chú ý, chân phải của bà bị co rút, ngắn hơn chân trái tới 2 cm khiến dáng đi có xu hướng lệch về một bên.

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị thoái hóa khớp háng hai bên, trong đó bên phải tổn thương nặng hơn. Chụp CT khớp háng ghi nhận hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi phải giai đoạn ARCO 4 - giai đoạn muộn và nặng nhất của bệnh lý này.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thay khớp háng toàn phần với sự hỗ trợ của công nghệ in 3D cá thể hóa.

ThS.BS Hoàng Xuân Hùng - Bác sĩ Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Vinmec Nha Trang - cho biết, hoại tử chỏm xương đùi xảy ra khi nguồn máu nuôi vùng chỏm xương bị suy giảm hoặc tắc nghẽn, khiến mô xương dần hoại tử, xẹp lún và mất chức năng. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cơn đau kéo dài, tình trạng ngắn chi và dáng đi tập tễnh ở người bệnh.

Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp với tổn thương nặng và biến dạng khớp lớn, một cuộc hội chẩn chuyên sâu giữa nhiều chuyên khoa đã nhanh chóng được thiết lập để xây dựng phương án điều trị phù hợp. Ê-kíp bác sĩ Vinmec Nha Trang quyết định lựa chọn giải pháp tối ưu nhất hiện nay: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần với sự hỗ trợ của công nghệ in 3D cá thể hóa.

Dựa trên kinh nghiệm triển khai thành công nhiều ca thay khớp háng phức tạp tại Hệ thống Y tế Vinmec, ê-kíp đặt mục tiêu không chỉ thay thế phần khớp đã hư hỏng, mà còn phục hồi trục chi, cân bằng chiều dài hai chân và giúp nữ du khách lấy lại khả năng vận động linh hoạt, bền vững sau phẫu thuật.

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã diễn ra thành công với sự phối hợp đa chuyên khoa giữa Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh. Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 10 giờ hậu phẫu, bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và thực hiện những bước đi đầu tiên trên đôi chân mới.

Chứng kiến đôi chân từng lệch nhau tới 2 cm nay hoàn toàn cân bằng, bà N. cùng gia đình không giấu nổi sự xúc động. Bước đi vững chãi này chính là dấu mốc khép lại chuỗi ngày dài ám ảnh bởi những cơn đau và dáng đi tập tễnh, mở ra một hành trình hồi phục đầy hy vọng.

Yếu tố then chốt làm nên thành công của ca đại phẫu là việc ứng dụng công nghệ dựng hình và mô phỏng 3D để xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa trước phẫu thuật. Từ dữ liệu chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân, ê-kíp đã tái tạo mô hình khớp háng 3D với độ chính xác cao, cho phép đánh giá trực quan mức độ phá hủy xương, biến dạng khớp cũng như tình trạng chênh lệch chiều dài hai chân.

Dựa trên mô hình này, các bác sĩ tiến hành tính toán kích thước khớp nhân tạo sao cho phù hợp nhất với cấu trúc giải phẫu duy nhất của người bệnh. Thay vì sử dụng một thiết kế mang tính “đại trà”, khớp nhân tạo được lựa chọn theo nguyên tắc “may đo” nhằm tối ưu độ tương thích, độ bền và khả năng vận động lâu dài sau phẫu thuật.

Bác sĩ đi thăm giường bệnh một bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật thay khớp gối có sự hỗ trợ của robot tại Vinmec Nha Trang.

ThS.BS Hoàng Xuân Hùng cho biết: “Khi khớp được mô phỏng sát với cấu trúc giải phẫu thực tế, khả năng vận động sẽ tự nhiên hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ trật khớp, lỏng khớp và tăng độ bền lâu dài của khớp nhân tạo. Với những trường hợp biến dạng khớp phức tạp và chênh lệch chiều dài chi như bệnh nhân, sai lệch chỉ vài milimet trong quá trình đặt khớp cũng có thể ảnh hưởng đến dáng đi, khả năng vận động và nguy cơ biến chứng hậu phẫu”.

Độ khó của ca bệnh càng gia tăng khi bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, kèm thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm và thoái hóa khớp gối hai bên. Điều này đòi hỏi ê-kíp phải tính toán toàn diện từ chiến lược gây mê hồi sức đến kế hoạch phục hồi chức năng sau mổ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Theo đại diện Vinmec, ca bệnh không chỉ đánh dấu việc ứng dụng hiệu quả công nghệ in 3D trong thay khớp háng tại Vinmec Nha Trang, mà còn cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình chuyên sâu ngay tại địa phương. Nhờ đó, người bệnh, bao gồm cả du khách quốc tế, có thể tiếp cận điều trị chuyên sâu, kịp thời ngay tại Khánh Hòa, thay vì phải di chuyển tới các trung tâm y tế tại các thành phố lớn hơn.

Hiện nay, công nghệ in 3D cá thể hóa được ứng dụng thường quy trong nhiều ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phức tạp tại Vinmec như thay đồng thời hai khớp háng trong một lần mổ, điều trị viêm dính khớp háng lâu năm gây mất chức năng vận động hay thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư… Đây được xem là xu hướng điều trị hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác phẫu thuật, cá thể hóa điều trị và tối ưu khả năng phục hồi vận động cho người bệnh.

