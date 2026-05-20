Ám ảnh những cơn đau tột cùng ngay cả trong giấc ngủ

Bệnh viện Vinmec Cần Thơ vừa tiếp nhận bệnh nhân P.T.C. (78 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau đớn dai dẳng vùng khớp háng trái, cơn đau tăng rõ khi vận động. Tình trạng đau âm ỉ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Chất lượng cuộc sống của bà cũng bị suy giảm nghiêm trọng.

Bệnh nhân chia sẻ, những việc rất bình thường như đi lại trong nhà, tự ngồi xuống hay xoay trở khi ngủ… cũng cảm thấy khó khăn.

Bên trong phòng phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho nữ bệnh nhân 78 tuổi

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi trái mức độ nặng. Tình trạng này khiến khớp háng tổn thương nghiêm trọng, giảm khả năng chịu lực và gây đau kéo dài khi vận động. Đây là bệnh lý xảy ra khi nguồn máu nuôi dưỡng phần chỏm xương đùi bị suy giảm hoặc tắc nghẽn trong thời gian dài. Khi bệnh tiến triển nặng, khớp háng mất dần khả năng chịu lực, gây đau dữ dội và ảnh hưởng lớn đến chức năng vận động.

Đáng chú ý, ca bệnh này còn được đánh giá có mức độ nguy cơ cao do bệnh nhân mắc loạt bệnh nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim, thiếu máu mạn tính và thoái hóa đa khớp. Đây đều là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị và phẫu thuật, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi có thể trạng suy giảm.

Tại Vinmec Cần Thơ, một “cuộc đấu trí căng não” đã diễn ra trong phòng hội chẩn để tìm ra phương án điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Với ê-kíp, mục tiêu không chỉ là xử lý khớp háng đã tổn thương nghiêm trọng, mà còn mở ra cơ hội để bệnh nhân giảm đau, phục hồi vận động hàng ngày.

Cú “lội ngược dòng” hồi sinh khả năng vận động

Sau quá trình hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ cho ra phác đồ phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái. Hướng điều trị này có thể xử lý triệt để nguyên nhân gây đau và phục hồi khả năng vận động cho người bệnh.

Với người lớn tuổi mang nhiều bệnh nền, một ca thay khớp háng không đơn thuần là phẫu thuật thay khớp, mà đòi hỏi quá trình đánh giá và kiểm soát toàn diện để hạn chế tối đa nguy cơ tim mạch, huyết khối và biến chứng hậu phẫu.

Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi BSCKII Lê Văn Hái (hơn 20 năm kinh nghiệm) và BSCKII Uông Anh Tú (hơn 43 năm kinh nghiệm) - Chuyên khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật thay khớp là một trong những tiến bộ của y học hiện đại. Khớp nhân tạo có thời gian sử dụng lên đến trên 20 năm, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ tàn phế, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, giảm đau rõ rệt và vận động cải thiện dần

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực. Các cơn đau giảm rõ rệt, chức năng vận động phục hồi tốt lên từng ngày. Người bệnh có thể bắt đầu tập phục hồi chức năng sớm. Chỉ sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có thể xuất viện trong tình trạng ổn định. Thể trạng và cảm giác vận động hai chân tốt, không ghi nhận bất thường sau can thiệp. Từ những bước đi đầy khó khăn trước đó, người bệnh đã bắt đầu hành trình lấy lại sự chủ động trong sinh hoạt và vận động hàng ngày.

Đặc biệt, tại Vinmec, chi phí phẫu thuật thay khớp háng được bảo hiểm y tế chi trả tối đa theo quy định, giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền, nên thăm khám chuyên khoa ngay khi xuất hiện các dấu hiệu đau khớp kéo dài, hạn chế vận động hoặc đi lại khó khăn để được chẩn đoán và điều trị sớm.