Ba năm trước, hai thánh giá cũ đã được tháo xuống để trùng tu nhưng do hư hại nặng không thể phục chế. Hôm nay, hai thánh giá mới được chế tác, phục dựng theo nguyên bản của cặp thánh giá từng đặt trên đỉnh tháp kẽm (từ năm 1894) đã được đặt lên đỉnh nhà thờ Đức Bà.

Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình “hồi sinh” của Nhà thờ Đức Bà, khép lại giai đoạn trùng tu hai tháp chuông và tháp kẽm.

Trước đó, ngày 8/12/2025, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã làm phép hai thánh giá mạ vàng. Từ tháng 6/2023, nhà thờ hạ hai thánh giá cũ sau 128 năm do gỉ sét, hư hỏng nặng. Linh mục Hồ Văn Xuân sau đó đã đề xuất thay mới.

Tại buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam - nhấn mạnh việc hai thánh giá trở lại đỉnh tháp không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện công trình, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng giữa lòng thành phố. Theo ngài, một công trình bền vững không chỉ được dựng nên từ vật liệu, mà còn được hình thành từ sự gắn kết và yêu thương của cộng đồng.

Hai thánh giá chế tác bằng thép bởi Altri Tempi (Bỉ) trong suốt hai năm, sau đó được vận chuyển về TPHCM bằng đường thủy trong 5 tuần. Phần mạ vàng do một hãng sản xuất vàng lá siêu mỏng có lịch sử từ năm 1600 đảm nhiệm. Hai thánh giá, cao hơn 3,7m và rộng 1,85m trưng bày tại nhà thờ Đức Bà từ đầu tháng 12/2025.

Trước khi cẩu thánh giá lên tháp kẽm, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chạm tay vào thánh giá, gửi lời chúc lành và cầu mong quá trình vận chuyển được bình an.

Hai thánh giá nặng 400kg được vận chuyển lên độ cao gần 60m nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều nhân lực, đảm bảo lắp đặt an toàn trên tháp kẽm.

Khi thánh giá được đưa lên tháp kẽm, các kỹ sư đã chờ sẵn để tiến hành lắp đặt.

Trên đỉnh mỗi thánh giá gắn bông thu sét dạng cầu gai bằng đồng dẫn điện.

Vào lúc 8h55, hai thánh giá đã được đưa lên đỉnh hai tháp kẽm của nhà thờ Đức Bà, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình trùng tu.

Niềm hân hoan của những người chờ đợi. Những giọt nước mắt xúc động lẫn niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt những người trực tiếp tham gia. Một kỹ sư chia sẻ: “Tôi gần như không thể ngủ trước ngày hôm nay. Trong cuộc đời mình, đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi được góp phần vận chuyển hai thánh giá.”

Bà Nguyễn Uyển Nhi (phường Sài Gòn) chia sẻ: “Là một người theo đạo Công giáo, tôi rất xúc động khi chứng kiến hai thánh giá được đặt lên đỉnh hai tháp kẽm của nhà thờ Đức Bà. Đây là sự kiện quan trọng đối với cộng đồng Công giáo nói chung và người dân TPHCM nói riêng.”

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ năm 1877, hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard và được Vatican phong Tiểu Vương cung Thánh đường năm 1959. Công trình cao 60,5m, nằm ngay trung tâm TPHCM, là điểm đến đông đúc mỗi dịp lễ. Sau hơn 130 năm, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017.