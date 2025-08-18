Hành trình chăm sóc toàn diện người bệnh ung thư vú

Bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư vú ngày càng tăng và có dấu hiệu trẻ hóa đặt ra nhu cầu cấp thiết cập nhật những tiến bộ y học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong nước. Hội thảo "Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú" được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng hội Y học Việt Nam và Hội ung thư Việt Nam, mang đến cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia Việt - Hàn về điều trị ung thư toàn diện.

Toàn cảnh hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú”

Tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên gia lĩnh vực ung bướu, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chúng tôi chú trọng phát triển các thế mạnh chuyên môn cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại: máy MRI, máy siêu âm tích hợp AI,... Sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng chuyên môn chuyên ngành ung bướu tại bệnh viện. Với kim chỉ nam lấy người bệnh là trung tâm, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chiến đấu với ung thư”.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu khai mạc hội thảo

Chia sẻ trong chương trình, GS. Jeong Eon Lee - Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú - Giám đốc Văn phòng Đối ngoại, Trung tâm Y tế Samsung, Chủ tịch Ban Quản trị, Hội Ung thư Vú Hàn Quốc chia sẻ: “Tại Hàn Quốc, có tới 80% ca bệnh ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm, với tỷ lệ sống lên đến 98 - 99%, trong khi các trường hợp phát hiện muộn (giai đoạn III, IV) chiếm tỷ lệ rất thấp. Về điều trị, khoảng 2/3 bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn vú. Trong khi đó, gần 60% bệnh nhân cắt bỏ vú được tái tạo ngay sau phẫu thuật”.

GS. Jeong Eon Lee - Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú, Trung tâm Y tế Samsung chia sẻ tại hội thảo

Với 8 bài báo cáo chuyên sâu, hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa. Tại phiên báo cáo, các chuyên gia hàng đầu từ Trung tâm Y tế Samsung đã cập nhật những tiến bộ y khoa mới về hành trình chăm sóc toàn diện bệnh nhân ung thư vú.

Ở giai đoạn chẩn đoán, PGS.TS.BS Ji Soo Choi - Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Trung tâm Y tế Samsung trình bày vai trò của hình ảnh học trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú, nhấn mạnh tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn 0-1. Công nghệ này mở ra cơ hội điều trị sớm và hiệu quả hơn.

Về phẫu thuật, GS. Jonghan Yu - Trưởng khoa Phẫu thuật Vú, Trung tâm Y tế Samsung chia sẻ xu hướng bảo tồn vú, kết hợp tái tạo ngay trong một lần mổ, ứng dụng AI để tăng độ chính xác. Những kỹ thuật này đã và đang được áp dụng tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam, trong đó có BVĐK Hồng Ngọc. Nhờ vậy, các ca phẫu thuật bảo tồn vú được thực hiện thường quy, giúp xử lý triệt để khối u ác tính nhưng vẫn giữ lại phần lớn mô vú lành.

"Phẫu thuật ung thư vú hiện đại không chỉ xử lý tổn thương mà còn phải bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và hình thể của bệnh nhân. Đặc biệt, với phụ nữ trẻ, việc bảo tồn mô vú là một yếu tố quan trọng để họ sớm trở lại cuộc sống thường nhật mà không bị ảnh hưởng tâm lý bởi di chứng sau điều trị", Ths.BS CKII Nguyễn Văn Xuyên - Khoa Sản Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ.

Phẫu thuật bảo tồn vú đang được áp dụng thường quy tại BVĐK Hồng Ngọc.

Kết thúc chu trình điều trị, GS. Ji Hye Hwang - Nguyên Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng ung thư Hàn Quốc trình bày về phục hồi chức năng toàn diện - yếu tố then chốt giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại sức khỏe, sự tự tin và hòa nhập cuộc sống thường nhật.

Hợp tác nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư vú

Trung tâm Y tế Samsung (SMC) là bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc trong điều trị ung thư, nổi bật với mô hình y học chính xác và các phác đồ “may đo” theo đặc điểm sinh học từng bệnh nhân. Trong khi đó, BVĐK Hồng Ngọc là bệnh viện tư nhân tiên phong tại Việt Nam đạt cùng lúc hai chứng nhận quốc tế uy tín: ACHSI (Úc) về chăm sóc sức khỏe và RCS (Anh) về đào tạo phẫu thuật.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), Trung tâm Y tế Samsung sẽ chia sẻ quy trình và mô hình quản lý ung thư tiên tiến, trong khi BVĐK Hồng Ngọc phát huy vai trò là đơn vị tổ chức các hội thảo, hội nghị y khoa, kết nối chuyên gia quốc tế với đội ngũ y bác sĩ trong nước.

Hội thảo đánh dấu bước hợp tác mang tính chiến lược giữa BVĐK Hồng Ngọc và Trung tâm Y tế Samsung.

Sự kiện lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn mở ra lộ trình hợp tác sâu rộng, bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực, trao đổi bệnh nhân và duy trì các hội thảo thường niên. Thông qua đó, đội ngũ y bác sĩ Việt Nam có cơ hội tiếp cận liên tục với những xu hướng điều trị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị ung thư vú.

Thu Loan