Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội đột phá trong giảng dạy và khảo thí ngoại ngữ. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích đó là những yêu cầu cấp thiết về việc đảm bảo chất lượng đào tạo, cùng với tính công bằng và minh bạch trong đánh giá năng lực người học.

Để thích ứng kịp thời với sự thay đổi này, đội ngũ giáo viên, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục cần được trang bị năng lực kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ theo xu hướng mới, kết hợp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và khảo thí. Điều này không chỉ giúp bắt kịp xu hướng toàn cầu mà còn góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục.

AI mở ra kỷ nguyên mới với những cơ hội và thách thức cho lĩnh vực giảng dạy và khảo thí tiếng Anh

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Anh phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo quốc tế Vietnam Language Assessment Symposium (VLAS) 2025, diễn ra vào ngày 08/11/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề "Đánh giá năng lực tiếng Anh trong kỷ nguyên mới", Hội thảo VLAS 2025 được tổ chức nhằm:

-Cập nhật chuyên môn và xu hướng khảo thí cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục và đội ngũ giáo viên.

-Thúc đẩy trao đổi học thuật về chính sách, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực khảo thí.

-Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển giáo dục và phát triển năng lực khảo thí

Hội thảo VLAS được ra mắt vào năm 2017 bởi Hội đồng Anh và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, tiếp nối thành công từ hội nghị "New Directions. Hội thảo đã được tiếp tục tổ chức vào các năm 2019 và 2023.

Tại VLAS 2025, Hội đồng Anh sẽ cập nhật các xu hướng mới như ứng dụng của công nghệ AI trong đánh giá năng lực ngoại ngữ, đặc biệt với sự hiện diện của Giáo sư Barry O'Sullivan OBE – Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Khảo thí tại Hội đồng Anh.

Trong bài tham luận và các phiên đối thoại liên quan tại VLAS 2025, Giáo sư Barry sẽ trình bày và thảo luận về cách thức AI và công nghệ định hình tương lai của đánh giá năng lực ngoại ngữ, tập trung vào việc tối ưu hóa việc đưa các kỹ năng ngôn ngữ vào môi trường lớp học.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng sẽ khai thác sâu về bối cảnh và định hướng giảng dạy, khảo thí tiếng Anh trong kỷ nguyên mới tại Việt Nam thông qua các bài tham luận, chia sẻ từ đại diện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương và các nhà nghiên cứu, học giả uy tín khác.

Hội thảo tạo ra một diễn đàn chuyên nghiệp dành cho giới chuyên môn giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý, học giả để trao đổi thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm và thành công trong thực tiễn

Với mối quan hệ hợp tác bền vững, chặt chẽ cùng Bộ GD&ĐT và các bên liên quan, VLAS 2025 là cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam nâng chuẩn tiếng Anh thông qua khảo thí, giảng dạy, phát triển giáo viên và hỗ trợ đổi mới chính sách. Sự hợp tác học thuật này giúp củng cố thêm cam kết dài hạn của Hội đồng Anh nhằm:

-Xây dựng hệ thống đánh giá ngoại ngữ công bằng, minh bạch và hiệu quả.

-Nâng cao năng lực đánh giá khảo thí cho đội ngũ giáo viên, thúc đẩy hợp tác học thuật trong và ngoài nước

-Chuẩn bị cho thế hệ học sinh, sinh viên năng lực ngôn ngữ, tư duy toàn cầu và khả năng hội nhập trong thời đại mới.

Hội thảo quốc tế VLAS 2025 được kỳ vọng sẽ mở ra những định hướng mới cho ngành giáo dục. Các chuyên gia, nhà quản lý và giáo viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại đây.

Bích Đào