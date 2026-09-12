Hội thảo Khoa học Sức khỏe Quốc tế 2026 với chủ đề “Phát triển năng lực chuyên môn, xây dựng mô hình quản lý bệnh mạn tính” được tổ chức tại Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), với sự đồng hành của Edith Cowan University (ECU), Australia và Bệnh viện Quốc tế Carmel.

Hội thảo Khoa học Sức khỏe Quốc tế 2026 quy tụ chuyên gia quốc tế, giảng viên, người học và nhân viên y tế

Diễn ra trong 3 ngày 7 - 9/9, hội thảo gồm các nội dung chia sẻ kiến thức về quản lý bệnh mạn tính liên tục, nhu cầu người bệnh, dịch vụ và năng lực cốt lõi; đồng thời tổ chức hoạt động thực hành xác định điểm tiếp nhận, xây dựng hành trình chăm sóc người bệnh.

Với sinh viên các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, hội thảo góp phần mở rộng góc nhìn liên chuyên môn, tăng khả năng kết nối kiến thức với thực hành và bồi đắp tư duy phân tích, phối hợp, thiết kế giải pháp chăm sóc phù hợp với nhu cầu người bệnh. Qua đó, chương trình hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn và tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình quản lý bệnh mạn tính có tính ứng dụng trong thực tế.

TS.BS. David Keohane - Bác sĩ đa khoa, Nhà nghiên cứu lâm sàng và Nhà giáo dục y khoa tại Joondalup City Medical Group, Tây Australia phân tích những thách thức trong quản lý bệnh mạn tính

Ở phần chia sẻ kiến thức chuyên môn, hội thảo tập trung làm rõ cách tiếp cận quản lý bệnh mạn tính theo hướng liên tục, lấy nhu cầu người bệnh làm trọng tâm và tăng cường phối hợp liên chuyên môn. TS.BS. David Keohane - Bác sĩ đa khoa, Nhà nghiên cứu lâm sàng và Nhà giáo dục y khoa tại Joondalup City Medical Group, Tây Australia; GS. Lisa Whitehead - Nhà nghiên cứu điều dưỡng tại Trường Điều dưỡng và Hộ sinh, Đại học Edith Cowan (ECU), Australia; TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh - Giảng viên, Nhà nghiên cứu, Điều dưỡng đăng ký hành nghề tại Trường Điều dưỡng và Hộ sinh, ECU cùng phân tích các tình huống đa bệnh lý, nhu cầu thực tế của người bệnh và tính liên tục trong chăm sóc.

Qua các ca lâm sàng và tình huống thực tế, người tham dự xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý bệnh như bệnh lý đi kèm, lối sống, tâm lý, mức độ tuân thủ điều trị và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Khoa học triển khai mở rộng góc nhìn về việc đưa bằng chứng nghiên cứu vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe

Một nội dung nổi bật tại hội thảo là khoa học triển khai (Implementation Science) do GS. Lisa Whitehead - Nhà nghiên cứu điều dưỡng tại Trường Điều dưỡng và Hộ sinh, Đại học Edith Cowan (ECU), Australia giới thiệu, nhấn mạnh yêu cầu đánh giá bối cảnh, nguồn lực, đội ngũ và cách tổ chức khi chuyển bằng chứng nghiên cứu vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, năng lực tự quản lý của người bệnh cũng được đặt ở vị trí quan trọng, thông qua các hoạt động tự theo dõi, đặt mục tiêu, tham gia quyết định và chủ động ứng phó với những thay đổi sức khỏe.

Tiếp sau phần chia sẻ chuyên môn, các hoạt động thực hành tại hội thảo chia người tham dự thành các nhóm để xác định điểm tiếp nhận, nhận diện khoảng trống trong chăm sóc, xây dựng hành trình liên tục, xác định dịch vụ cốt lõi, làm rõ vai trò của từng chuyên môn và thiết lập cơ chế phối hợp. Trên nền tảng đó, các nhóm tiếp tục hoàn thiện khung quản lý, kế hoạch triển khai và phương án đánh giá mô hình bệnh mạn tính, qua đó kết nối kiến thức nghiên cứu với yêu cầu thực tế tại từng đơn vị chăm sóc.

Các nhóm thực hành cùng phân tích tình huống thực tế, xác định nhu cầu và phát triển giải pháp quản lý bệnh mạn tính

Sau ba ngày, các nội dung chuyên môn và thực hành được kết nối thành quy trình xuyên suốt, giúp người tham gia dễ dàng nhận diện nhu cầu người bệnh, xây dựng và hoàn thiện mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Chuyên gia và người tham dự trao đổi về vai trò của từng chuyên môn, cơ chế phối hợp và các điều kiện triển khai mô hình

Hội thảo Khoa học Sức khỏe Quốc tế 2026 góp phần mở rộng kết nối học thuật và cụ thể hóa định hướng đào tạo gắn với thực hành của Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH. Hoạt động trao đổi, phân tích và thực hành cùng chuyên gia quốc tế tạo thêm cơ hội để người học rèn luyện tư duy chăm sóc toàn diện, khả năng phối hợp liên chuyên môn và chủ động vận dụng kiến thức trong lĩnh vực sức khỏe.

Được biết, hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Bệnh viện quốc tế Carmel đi vào hoạt động trong tháng 09/2026, đồng thời mở ra các định hướng hợp tác giữa HUTECH và Carmel về học thuật, trải nghiệm lâm sàng và kết nối cơ hội tuyển dụng cho sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe.

(Nguồn: HUTECH)