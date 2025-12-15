Trong số những người kháng cáo bản án sơ thẩm có bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ). Bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước đó, với cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Hoàng Thị Thúy Lan mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ngoài bà Lan, các bị cáo sau cũng có đơn kháng cáo: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Lê Viết Chữ, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Bùi Minh Hồng, cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (cũ); Hoàng Quốc Trị, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Nguyễn Tiến Khôi, cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Lưu Quang Huy, cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (cũ); Cao Đại Nghĩa, cựu Phó trưởng Phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Các bị cáo Nguyễn Tiến Khôi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Vọng, Hà Hòa Bình xin được hưởng án treo; bị cáo Phùng Quang Hùng đề nghị được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ, cảnh cáo. Các bị cáo còn lại mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long triển khai các dự án, gói thầu.

Hành vi nhận hối lộ của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cùng các đồng phạm đã làm sai lệch tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động nguồn lực xã hội và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.

HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo gây bất bình trong dư luận, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nguyên là lãnh đạo chủ chốt các địa phương; làm suy giảm niềm tin, uy tín của Đảng và chính quyền, đe dọa sự ổn định, bền vững của chế độ ở từng địa phương.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) ban đầu cũng có đơn kháng cáo, nhưng sau đó đã rút đơn.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội ‘Đưa hối lộ’, 9 năm tù về tội ‘Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ và 7 năm tù về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’; tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Ngoài vụ án này, Nguyễn Văn Hậu còn bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, liên quan đến sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).