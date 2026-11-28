Sáu doanh nghiệp thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) đã ký các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm, với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD.

Ngày 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký thành viên, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố những sản phẩm đầu tiên của VIFC-DN.

Tại sự kiện, 11 doanh nghiệp mới được trao giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký doanh nghiệp. Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính xanh, quản lý vốn, giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, mạng lưới thành viên còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tổng vốn điều lệ đăng ký của 11 doanh nghiệp đạt gần 34 triệu USD, tương đương khoảng 880 tỷ đồng.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, cho biết cùng với việc mở rộng mạng lưới thành viên, hoạt động đầu tư và thu xếp vốn trong khuôn khổ Trung tâm bước đầu được triển khai.

Đến nay, 6 doanh nghiệp thành viên đã ký hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ năng lượng và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn đạt hơn 10 tỷ USD. Các thành viên đã phê duyệt chuyển đợt đầu khoảng 10 triệu USD, dự kiến thực hiện trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (thứ tư từ trái qua) cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ năm từ trái qua) trao chứng nhận cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu, nhà đầu tư Công ty TNHH Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX), cho hay sau khi được cấp phép hoạt động, DNEX sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng để xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ, phát triển thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đến hết năm 2028, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ USD cho hoạt động giao dịch bạc, kim loại quý (trừ vàng), kim loại màu và các mặt hàng nông sản như cà phê, cao su, viên gỗ nén, hồ tiêu, ca cao.

Theo ông Tùng, Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu giữ vị thế quan trọng trên thị trường thế giới, song nông dân và doanh nghiệp vẫn cần thêm công cụ hiện đại để quản trị rủi ro giá cả, phòng ngừa biến động thị trường.

Việc phát triển sở giao dịch hàng hóa được kỳ vọng giúp hình thành các chỉ số giao dịch đối với hàng hóa Việt Nam, nâng cao khả năng tham gia vào quá trình hình thành giá trên thị trường quốc tế. Qua đó, người sản xuất và doanh nghiệp có thêm công cụ quản trị rủi ro, tiếp cận thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa.

Doanh nghiệp cũng đề xuất xây dựng sàn giao dịch văn hóa và nghệ thuật Việt Nam, ứng dụng công nghệ số để bảo vệ bản quyền, thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, kết nối nghệ sĩ và nhà sưu tập với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá những kết quả được công bố mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các dự án hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá những kết quả được công bố mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các dự án hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy dòng vốn xanh và hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam.

Ông đề nghị Cơ quan điều hành VIFC-DN chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hoạt động, sản phẩm dự kiến triển khai và nhu cầu hỗ trợ; xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam.

Đối với các phương án đầu tư và thu xếp vốn cho dự án hạ tầng, cấp nước, năng lượng, thành phố yêu cầu theo sát đối tác, nguồn vốn và tiến độ thực hiện, bảo đảm các cam kết từng bước được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Trong sáng 28/11, VIFC-DN cũng công bố những sản phẩm tài chính đầu tiên, tập trung vào các lĩnh vực tài chính xanh, đầu tư hạ tầng, quản lý vốn, tài trợ chuỗi cung ứng và giao dịch hàng hóa. Tại sự kiện, VIFC-DN cũng ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub) nhằm kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dữ liệu và logistics. Sáng kiến hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua các giải pháp tài trợ dựa trên hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho.