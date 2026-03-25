Hội nghị Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam giai đoạn 2022 – 2025, nhìn lại những kết quả nổi bật, chia sẻ các mô hình triển khai hiệu quả tại cơ sở và thống nhất định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Chương trình khẳng định vai trò là một sáng kiến hợp tác công - tư tiêu biểu nhằm nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho hơn 100.000 phụ nữ Việt, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và địa phương còn nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy các hoạt động không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà còn góp phần thay đổi tư duy, phát huy nội lực và sự tự tin giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống và tích cực đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao quyền và hỗ trợ đúng lúc, chị em sẽ trở nên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho hạnh phúc của gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.”

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam cho biết: “Tại Unilever Việt Nam, chúng tôi tin rằng khi phụ nữ được trao cơ hội tiếp cận kiến thức, nguồn lực và mạng lưới hỗ trợ phù hợp, họ không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tạo ra tác động tích cực cho gia đình và cộng đồng. Từ nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để mở rộng các mô hình hỗ trợ, nâng cao năng lực kinh tế và chất lượng sống cho phụ nữ, hướng tới phát triển bền vững.”

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam.

Ba trụ cột trọng tâm làm nên mô hình hợp tác công tư toàn diện

Chương trình khẳng định vai trò của một mô hình hợp tác công – tư toàn diện và hiệu quả, với ba trụ cột trọng tâm:

Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh, sức khỏe, môi trường và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Thúc đẩy quyền năng kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và gia đình dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến động xã hội.

Giai đoạn 2022–2025 đã ghi nhận những tác động rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, tiêu biểu là chuỗi sự kiện “Sạch khuẩn về làng – Xây dựng thói quen sạch khỏe cùng chị em phụ nữ” và chương trình tập huấn “Dọn nhà 3 Sạch”.

Là một trụ cột xuyên suốt, các chương trình nâng cao quyền năng kinh tế trong giai đoạn 2022–2025 đã hỗ trợ hàng chục nghìn phụ nữ tiếp cận kiến thức, nguồn lực tài chính và kỹ năng kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” đã cấp vốn khởi sự cho 137 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình “Quỹ Khởi đầu mới” do Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ yếu thế tiếp cận vốn vay để phát triển kinh sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam còn chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh thiết yếu và truyền thông nâng cao nhận thức cho phụ nữ và gia đình khó khăn trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai, dịch bệnh và các biến động xã hội.

Nối dài hành trình vì tương lai bền vững cho phụ nữ

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2026–2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu các chương trình hợp tác, tập trung vào xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và cải thiện chất lượng sống cho phụ nữ và gia đình Việt Nam.

Sự đồng hành giữa hai bên tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác công – tư trong việc tạo ra tác động xã hội tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và sứ mệnh của Unilever: “Để mỗi ngày thêm tươi sáng”.

(Nguồn: Unilever Việt Nam)