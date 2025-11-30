Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng dự hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; đại diện một số tập đoàn, ngân hàng, tổ chức quốc tế, đại sứ quán và các đối tác phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 61 tập thể, 84 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công và 50 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyến cho biết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chất lượng các dự án khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng được nâng cao; nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Trong giai đoạn từ 2026-2030, đề án đặt ra các mục tiêu như hỗ trợ, tư vấn 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 12.500 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; phấn đấu tỉ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 30%...

Giai đoạn từ 2031-2035, mục tiêu của đề án là hỗ trợ tư vấn 75.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 25.000 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; phấn đấu tỉ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) là một trong những thành tựu nổi bật, minh chứng rõ ràng nhất cho chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển kinh tế tư nhân trong mọi tầng lớp phụ nữ" với "5 điểm sáng" quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp, các ngành, các địa phương và các chị em phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; biểu dương 195 tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị; đồng thời biểu dương, đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc quyết tâm, triển khai hiệu quả Đề án 939.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức như: môi trường hỗ trợ khởi nghiệp chưa đồng đều; chuyển đổi số chưa toàn diện; năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế. Phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thị trường… Hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp còn chưa gắn kết chặt chẽ, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ nữ khởi nghiệp…

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"3 tiên phong" và "5 làm chủ"

Thủ tướng cho biết trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được của Đề án 939 và đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 2415 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (Đề án 2415).

Đề án 2415 có nhiều điểm mới quan trọng như: xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là phương pháp chủ đạo; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết chặt chẽ và bền vững; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; bảo đảm sự đồng bộ giữa chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong"; "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

"3 tiên phong" gồm: Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

"5 làm chủ" gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về quá trình phát triển Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2415 trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và bí thư, chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; triển khai các cơ chế, chính sách thành hành động cụ thể; ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn lực cụ thể hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; chủ động tham mưu, đề xuất, tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng xanh, các quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn lực đất đai, tài nguyên, công nghệ, thị trường...; hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo hướng xanh hóa, số hóa, hiệu quả, bền vững, bảo đảm ngày càng nhiều sản phẩm của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia vào các chuỗi cung ứng.

Thứ hai, các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng, miền, đối tượng; tạo môi trường thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp bền vững; tôn vinh các gương phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; chú trọng các giải pháp bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ học tập, đào tạo, nâng cao trình độ...

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng của phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp nữ phát triển sản xuất kinh doanh minh bạch, sản phẩm an toàn; mở rộng truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng tiếp cận của phụ nữ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Thứ tư, các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nữ; hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, tăng cường năng lực, kết nối các nguồn lực cho hội viên phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, phát triển các mô hình đỡ đầu, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, trung tâm kết nối trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong hợp tác quốc tế, kết nối trí thức, kết nối nguồn lực, kết nối doanh nghiệp; chú trọng ươm tạo ý tưởng, hỗ trợ tư vấn, kết nối vốn, thị trường, xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia uy tín hỗ trợ khởi nghiệp nữ; xây dựng, kết nối phát triển đồng bộ, bền vững hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nâng cao năng lực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; kịp thời tôn vinh, biểu dương những điển hình xuất sắc...

Với tinh thần "Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Phụ nữ tiên phong - Cấp hội hỗ trợ - Đất nước phát triển - Nhân dân ấm no", Chính phủ, Thủ tướng cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.