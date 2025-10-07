Ngày 2/10, 3 người đàn ông trong một chuyến thám hiểm hang động ở eo biển Dowber Gill (Anh) đã gặp sự cố do cơn bão Amy đổ bộ sớm và mạnh hơn dự báo.

Dù đều là những nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, song họ vẫn không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo Daily Mail, khoảng 21h cùng ngày, khi không thấy chồng trở về, vợ của 1 trong 3 người đàn ông đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, Hiệp hội Cứu hộ Upper Wharfedale Fell đã huy động lực lượng phối hợp với các đội cứu hộ hang động lân cận lên đường giải cứu người bị nạn. Tổng cộng hơn 100 tình nguyện viên đã được điều động tham gia chiến dịch giải cứu.

Đến 2h30 ngày 3/10, lực lượng cứu hộ xác định được vị trí của 3 người đàn ông mắc kẹt trong một hang động. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao đã chặn mất lối thoát hiểm thuận lợi nhất, khiến công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn.

Trong khi các đội cứu hộ trên mặt đất phải chống chọi với điều kiện thời tiết “khắc nghiệt” để duy trì liên lạc, thì lực lượng dưới lòng đất làm việc không ngừng nghỉ, hướng dẫn 3 người đàn ông tìm lối ra an toàn.

100 người tham gia cứu hộ trong điều kiện khó khăn. Ảnh: UWFRA

Trưởng nhóm cứu hộ Derek Hammond cho biết, mối lo lớn nhất là mực nước trong hang không ngừng dâng cao, có thể khiến 3 người đàn ông ngạt thở. Đội cứu hộ đã dùng màng nhựa để dẫn nước lũ ra khỏi cửa hang, tạo lối thoát.

Con đập dẫn nước ra khỏi cửa hang. Ảnh: UWFRA

Theo WalesOnline, 15h30 ngày 3/10, người đầu tiên được đưa ra ngoài thành công. Hai thành viên còn lại vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn của đội cứu hộ.

Tuy nhiên, khi họ tới hang Bridge (một hang trong hành trình thoát hiểm thông với hang ban đầu), mực nước dâng cao hơn, khiến việc di chuyển càng khó khăn.

Phải tới 2h30 và 4h30 ngày 4/10, 2 người này mới lần lượt được đưa ra ngoài. Họ đã kiệt sức vì lạnh và ướt. May mắn không ai bị thương nghiêm trọng.

Điều kiện bên trong hang rất chật hẹp, nguy hiểm. Ảnh: UWFRA

Sky News đưa tin, cơn bão Amy càn quét đã khiến 1 người thiệt mạng tại Ireland, cùng hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện, đồng thời làm tê liệt hàng loạt dịch vụ giao thông ở Anh, Ireland và Hà Lan. Cơn bão cũng ảnh hưởng tới miền Bắc nước Pháp.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, châu Âu được dự báo sẽ phải đối diện nhiều hơn với các hiện tượng khí tượng khắc nghiệt, trong đó bão Amy là lời cảnh báo đầu tiên cho mùa thu - đông năm nay.

Linh Trang - Trọng Nghĩa