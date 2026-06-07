Từ năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 21/6 là Ngày quốc tế Yoga. Sự kiện nhằm tôn vinh lợi ích của yoga đối với sức khỏe của con người, khuyến khích tập luyện bộ môn này trên toàn thế giới để phòng ngừa bệnh tật và giúp gắn kết cộng đồng.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là "Yoga for Healthy Ageing" (Yoga: Sống khỏe theo năm tháng), nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc duy trì sức khỏe, sự cân bằng và chất lượng cuộc sống ở mọi lứa tuổi.

Hưởng ứng tinh thần đó, Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức sự kiện "Ngày Quốc tế Yoga 2026" với thông điệp "Hợp nhất Tâm thân – Gắn kết Nhân văn", góp phần lan tỏa lối sống tích cực, kết nối cộng đồng và xây dựng một môi trường sống khỏe mạnh, hài hòa.

Sáng 7/6, hơn 100 giáo viên, học viên yoga tại Hà Nội; yogi (người yêu thích và tập yoga) đồng diễn Giao thức Yoga phổ biến trong 45 phút

PGS.TS Bùi Thành Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ, yoga không thuần túy là các bài tập thể chất. Đó là một hệ thống triết lý sâu sắc hướng con người tới sự hòa quyện tuyệt đối giữa Thân (thể chất) - Tâm (tâm trí) - Trí (tuệ thức), mở ra trạng thái bình an nội tại và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

"Khi lựa chọn thông điệp cho ngày hội năm nay tại trường: Hợp nhất Tâm thân - Gắn kết Nhân văn, chúng tôi muốn khẳng định một sự đồng điệu sâu sắc. USSH - ngôi trường mang định sắc 'Nhân văn' - nơi lấy con người và các giá trị nhân bản làm trung tâm, hòa cùng dòng chảy di sản yoga để cùng kiến tạo một không gian tỉnh thức và sẻ chia.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời khẳng định hình ảnh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một không gian học thuật cởi mở, năng động, giàu bản sắc và tích cực hội nhập quốc tế", PGS.TS Bùi Thành Nam phát biểu tại sự kiện.

PGS.TS Bùi Thành Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc

Trực tiếp tham dự sự kiện, ông Aakash Sagar Wankhade - Bí thư thứ nhất (Phụ trách Chính trị & Thông tin) của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ, trong vài tháng qua, kể từ khi đến Việt Nam công tác, ông đã chứng kiến sự quan tâm sâu rộng và sự phổ biến ngày càng tăng của yoga trong cộng đồng Việt Nam.

"Sự kiện hôm nay là một minh chứng sinh động cho những kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân sôi động, tiếp tục góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Đại sứ quán Ấn Độ đang phối hợp với nhà trường nhằm làm phong phú hơn Góc Ấn Độ (India Corner) tại đây, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa", ông Aakash Sagar Wankhade cho biết.

Ông Aakash Sagar Wankhade tham gia tập yoga tại sự kiện

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hào hứng tham gia sự kiện để rèn luyện sức khỏe tinh thần, thể chất và tìm hiểu về văn hóa yoga tại Ấn Độ