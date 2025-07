Sự việc xảy ra vào chiều 14/7. Hai em nhỏ đi chăn bò tại hồ Phú Xuân phát hiện một người đàn ông chới với dưới hồ, kêu cứu.

Hai em chạy đến báo với ông Trần Khánh Vân, người có trại bò gần đó. Khi đến nơi, ông Vân chỉ kịp thấy nạn nhân chìm xuống nước nên đã báo công an.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trên bờ hồ, người dân ở xã Xuân Phước phát hiện có điện thoại di động và căn cước công dân (CCCD). Thông tin trên CCCD ghi là ông Ngô T. (SN 1971, ở xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên – nay là xã Tây Tuy An, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Xuân Phước, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã điều động cán bộ, chiến sĩ mang theo công cụ cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm.

Trâm Trân