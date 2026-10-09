Bước vào mùa thứ năm, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 với sự tham gia của hơn 15.500 vận động viên tiếp tục làm mới trải nghiệm bằng sự giao thoa giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa bản địa.

Hơi thở đương đại giao thoa văn hóa bản địa

Lấy cảm hứng từ sen – hình ảnh gắn liền với vùng đất Đồng Tháp, các thiết kế của ngày hội hòa quyện trong sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Dấu ấn ấy hiện diện trên bộ racekit, được khắc họa tinh tế qua hình sen cách điệu bên những phím đàn trên nền huy chương vàng hồng, để mỗi kỷ vật lưu giữ cả niềm tự hào về đích lẫn dư âm của ngày hội trên Đất Sen Hồng.

Tại khu vực Expo, VPBank mang đến “Trạm Thịnh Vượng” với thiết kế lấy cảm hứng từ hồ sen cách điệu, nơi hội tụ những dấu ấn của hành trình VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon. Tâm điểm của gian hàng là khu vực check-in với các khối lật tương tác, cho phép vận động viên lựa chọn con số và thông điệp gắn với từng mùa giải từ 1 đến 5. Dù lần đầu đến Cao Lãnh hay đã nhiều lần trở lại, mỗi người đều có thể chọn “con số” đại diện cho hành trình của riêng mình.

Bên cạnh đó, các vận động viên và du khách còn được khám phá hương sắc miền Tây Nam Bộ qua những trải nghiệm đa giác quan. Sau những khoảnh khắc được lưu giữ bằng hình ảnh, hành trình khám phá Đồng Tháp tiếp tục được mở rộng qua hương vị bản địa tại gian hàng ẩm thực - lát cắt sinh động về văn hóa bản địa. Từ vị đậm đà của mắm ngon, nét đặc sắc của ẩm thực Làng bột Sa Đéc đến các sản phẩm OCOP Đồng Tháp được giới thiệu tại không gian đặc sản Sen Quê.

Thông qua những trải nghiệm gắn với văn hóa, sản phẩm địa phương và hệ sinh thái bản địa, giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp theo hướng xanh và bền vững.

Cùng với trải nghiệm văn hóa, Trạm Thịnh Vượng của VPBank mang đến những tiện ích gắn với đời sống hiện đại, kết nối nhu cầu tài chính với các giá trị thiết thực mỗi ngày. Trạm Kết Nối giới thiệu Family Banking – giải pháp tài chính dành cho gia đình, với các quyền lợi liên kết giữa nhiều thành viên. Trạm Tận hưởng mang đến Bankrista, kết nối tiện ích tài chính với thói quen thưởng thức trà, cà phê và các hoạt động giải trí. Thông qua việc đăng ký hội viên trên VPBank NEO, khách hàng có thể tích điểm và nhận ưu đãi khi thanh toán tại các thương hiệu trong chương trình. Khép lại hành trình là Trạm Thể chất với NEO Health – tính năng cho phép kết nối giữa VPBank Neo và các ứng dụng theo dõi sức khỏe, thể thao, giúp người dùng ghi nhận kết quả tập luyện và quy đổi quyền lợi theo thể lệ.

Từ cảnh sắc đến bản sắc trên từng cung đường

Với tinh thần “thể thao giao thoa văn hóa”, bốn cự ly mở ra những góc nhìn về cảnh quan, lịch sử và đời sống Cao Lãnh. Cự ly 5 km đi qua hồ Khổng Tử, men theo tuyến kênh và ngang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, nơi những mảng xanh cùng không gian trang nghiêm tạo nên sắc thái thanh bình.

Ở cự ly 10 km, chuỗi bốn cây cầu nối tiếp đường Lê Đại Hành, đại lộ Võ Nguyên Giáp và đoạn dọc sông Đình Trung, phác họa diện mạo đô thị miền sông nước. Cự ly 21 km đưa người chạy dọc sông Tiền, qua Tháp truyền hình và những tuyến phố sầm uất, nơi hàng quán dân dã gợi nét sinh hoạt gần gũi của người dân.

Trên chặng 42 km, hành trình mở rộng qua sông Tiền, sông Đình Trung, chùa Bửu Lâm, chùa Kim Ngang, Tượng đài Sự kiện Tập kết năm 1954 và khu vực Trại củi Tân Ngọc Khanh. Cùng điểm nhấn cầu Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền, những địa danh này giúp vận động viên khám phá thêm chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất trên từng bước chạy.

Hàng nghìn vận động viên tham dự VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon cùng khám phá cảnh sắc và văn hóa Đồng Tháp

Dọc đường đua, các trạm cổ vũ với nhạc acoustic, DJ, nhà phao phun sương, linh vật và sự tham gia của Câu lạc bộ Đồng Tháp, Vrun tiếp thêm năng lượng. Tiếng reo hò cùng những tương tác bên đường tạo cảm giác được đồng hành, khích lệ vận động viên hoàn thành mục tiêu.

Âm nhạc hòa nhịp ngày hội thể thao

VPBank Music Night diễn ra vào tối 10/10 sẽ tiếp nối hành trình khám phá bằng sự gặp gỡ giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nơi nữ ca sĩ đại diện thế hệ Gen Z Phương Mỹ Chi mang đến sắc màu văn hóa đa vùng miền, từ âm hưởng dân ca, hát Xoan đến nét văn hóa Khmer Nam Bộ, được làm mới bằng bản phối và tư duy trình diễn hiện đại. Tiêu Minh Phụng đưa cải lương, vọng cổ kết hợp gần rap, để âm hưởng miền phù sa hòa vào tiết tấu mới mà vẫn giữ sự mộc mạc, phóng khoáng của phương Nam. Ca sĩ Orange và JSOL bổ sung sắc màu pop hiện đại, làm phong phú không gian âm nhạc và mở rộng sự kết nối với khán giả.

VPBank Music Night tiếp nối không khí sôi động của ngày hội marathon

Với hơn 52.000 lượt đăng ký qua năm mùa, riêng mùa giải năm nay có 15.500 người đăng ký, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đang trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng chạy bộ. Sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và du lịch tạo thêm sức hút cho Đồng Tháp, đồng hành với mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách trong năm 2026 của tỉnh.

Phương Dung