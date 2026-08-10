Sáng 10/8, Trường Đại học Đồng Tháp công bố điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, khối ngành đào tạo giáo viên, mức điểm chuẩn dao động từ 21,25 đến 25,65 điểm; trong khi nhóm ngành ngoài sư phạm có mức điểm thấp nhất là 15,00 điểm.

Theo công bố, ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với mức điểm trúng tuyển 25,65 điểm. Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Ngữ văn đều lấy từ 25,22 đến 25,48 điểm.

Ở nhóm ngành không đào tạo giáo viên, điểm chuẩn trải rộng từ 15,00 đến 23,10 điểm.

Ngành Địa lý học (Địa lý du lịch) có mức điểm trúng tuyển cao nhất ở nhóm này với 23,1 điểm. Trong khi đó, hàng loạt ngành như: Sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Nông học, Nuôi trồng thủy sản... lấy điểm trúng tuyển từ 15,00 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2026 như sau: