Sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Khai mạc chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, gắn với dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tham dự sự kiện có bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc

Về phía đại biểu quốc tế có Ngài Uladzimir Baravikov – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam và đại diện cơ quan ngoại giao Lào, Ấn Độ.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các nghệ nhân dân gian, đông đảo nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Lễ Khai mạc

Đậm đà bản sắc Mường Lò trong vòng xòe đoàn kết

Tâm điểm đêm hội là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, được dàn dựng công phu, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại.

Lấy cảm hứng từ thiên tình ca dân gian “Xống chụ xon xao”, chương trình tái hiện đời sống văn hóa, tình yêu và tinh thần gắn kết cộng đồng của đồng bào Thái qua màn khai từ “Bản Mường mở hội” và ba chương nghệ thuật “Mầm thương”, “Sợi nhớ”, “Vòng yêu”.

Chương trình làm nổi bật vẻ đẹp của sáu điệu xòe cổ người Thái Đen cùng hình tượng sợi dây “Xai Peng” biểu trưng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.

Đặc biệt, sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp và 2.026 nghệ nhân, diễn viên, đồng bào Thái địa phương đã tạo nên màn đại xòe quy mô lớn, khẳng định sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Lễ Khai mạc đã ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping trên không gian hơn 3.000 m², kết hợp âm nhạc và vũ đạo

Năm 2021, Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhìn lại chặng đường 5 năm, việc bảo tồn và phát huy di sản tiếp tục đặt ra yêu cầu gắn gìn giữ văn hóa với trách nhiệm của cộng đồng.

Những bàn tay nắm chặt, bước chân hòa nhịp trong vòng xòe thể hiện tinh thần bình đẳng, đoàn kết, sẻ chia, đồng thời góp phần trao truyền bản sắc qua nhiều thế hệ.

Tiết mục tái hiện nhịp sống của đồng bào dân tộc Thái

Để di sản tiếp tục được nuôi dưỡng, cần quan tâm, động viên nghệ nhân, duy trì việc truyền dạy cho thế hệ trẻ và tạo điều kiện để người dân thường xuyên thực hành các điệu xòe trong đời sống.

Gắn liền bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững

Tỉnh Lào Cai xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; người dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Trên cơ sở đó, địa phương chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò nghệ nhân, truyền dạy văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống nhân dân.

Với đồng bào Thái, xòe không chỉ là nghệ thuật trình diễn mà còn hiện diện trong lễ hội, cưới hỏi và các sinh hoạt quan trọng của bản mường

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Khi lợi ích từ du lịch gắn với cộng đồng, người dân sẽ có thêm động lực gìn giữ và phát huy di sản; di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền trong đời sống mỗi ngày”.

Lễ hội năm nay với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội chợ du lịch, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm không gian bản làng tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Mường Lò, Nghĩa Lộ và Lào Cai. Qua đó, các giá trị văn hóa bản địa có thêm điều kiện trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối cộng đồng với doanh nghiệp và du khách.

Ngay sau khi khép lại chương trình nghệ thuật khai mạc, bầu trời Mường Lò bừng sáng với màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp quy mô 90 giàn

Từ vòng xòe Mường Lò, tình yêu văn hóa và sức mạnh đoàn kết tiếp tục được lan tỏa. Để khi lễ hội khép lại, điều đọng lại không chỉ là sắc màu đêm hội mà còn là bản sắc văn hóa, lòng hiếu khách và sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đồng bào các dân tộc Tây Bắc.