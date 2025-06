Nhưng những gì diễn ra đã cho thấy tình yêu âm nhạc của các fan chân chính cũng như công tác tổ chức và an ninh tuyệt vời tại Ocean City.

Sau một ngày nắng nóng như đổ lửa, tối 15/6 tại Ocean City, đêm cuối cùng của chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Mưa sét to làm mất điện cục bộ, nhưng gần như toàn bộ khán giả vẫn “cháy” hết mình cùng các “anh trai” đến cuối chương trình. “Hoàn toàn không có cảnh tượng nhốn nháo, hoảng loạn nào diễn ra như thường thấy ở các sự kiện đông người, ngay cả khi chương trình tạm dừng giữa chừng vì mất điện. 10 điểm cho công tác tổ chức và an ninh của Ocean City”, Phan Mai Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, hồ hởi thốt lên sau concert.

Các “Gai con” đã cùng nhau tạo nên màn trình diễn có “1-0-2” cùng với các idol của mình. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong chuỗi ngày rực lửa nghệ thuật và bùng cháy cảm xúc tại Ocean City.

“Cơn lốc” của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc

Buổi sáng thì nắng nóng như đổ lửa, buổi tối lại mưa giông. Nhưng bất chấp thời tiết thất thường, những hàng dài “Gai con” vẫn đổ về Ocean City trong chuỗi ngày diễn ra concert Anh trai vượt ngàn chông gai. “Nhóm em thuê khách sạn, thay nhau ngủ, thay nhau xếp hàng từ trước gần 1 ngày để giữ chỗ cho chắc ăn”, Huyền Trang, một fan cứng, chia sẻ.

Fan hâm mộ đổ về tham dự chuỗi sự kiện Anh trai vượt ngàn chông gai tại Ocean City

Để được chạm mặt thần tượng, các “Gai con” sẵn sàng đội nắng, xếp hàng dài ở các con đường dẫn tới cổng vào. “Chưa có lần tổ chức nào mà mình vắng mặt. Đu show thực sự là một cảm giác gây ghiền”, Thùy Mai (TP.HCM) nói. Ban tổ chức cho biết, hiện tượng “cháy vé” đã liên tiếp xảy ra chỉ sau từ 40 - 90 phút chính thức mở bán.

Để được gặp mặt thần tượng, nhiều “Gai con” đã lên lịch trình di chuyển và lưu trú tại Ocean City từ trước đó nhiều ngày

Đáp lại sự kỳ vọng của các “Gai con”, 33 anh tài đã có nhiều ngày miệt mài luyện tập. Buổi tổng duyệt cuối cùng cũng kéo dài tới rạng sáng ngày 14/6. Và thời điểm được chờ đợi nhất cũng đã tới, dàn nghệ sĩ đình đám của làng showbiz Việt lần lượt hiện diện với tâm thế “cháy” hết mình trên sân khấu. Những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao đã tạo ra những điểm bùng nổ của âm nhạc, đưa người xem đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác suốt 2 đêm diễn.

Những màn trình diễn “tuyệt đối điện ảnh” của dàn anh tài đã “đốt cháy” sân khấu Ocean City

Hỗ trợ hiệu quả cho màn trình diễn của các nghệ sĩ là sân khấu “tuyệt đối điện ảnh” với công nghệ, thiết bị hiện đại như hệ thống ánh sáng Follow Spot tạo sự thống nhất điểm nhìn, giàn âm thanh Delay Tower đồng bộ tiếng động ở không gian ngoài trời rộng lớn. Tất cả hòa quyện, làm nên một đại tiệc “mãn nhãn, mãn nhĩ” và ấn tượng bậc nhất trong năm 2025.

Khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lạc bước giữa không gian nghệ thuật đỉnh cao

2 lần thành công với concert âm nhạc hot bậc nhất Việt Nam, Ocean City cho thấy khả năng đăng cai các sự kiện “bom tấn” ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Ngoài không gian rộng lớn, hiện đại đáp ứng quy mô hoành tráng của các sự kiện và lượng khán giả khổng lồ, các dịch vụ tại Ocean City cũng được đánh giá “đạt chuẩn 5 sao” giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn chỉ trong 1 hành trình tới “thành phố đáng sống nhất hành tinh”.

Nâng tầm sự kiện “bom tấn” bằng dịch vụ 5 sao

Đến với concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” lần này, khán giả không chỉ đọng lại ấn tượng về các màn trình diễn đỉnh cao mà còn mang về sự hài lòng với các dịch vụ chuyên nghiệp tại Ocean City. Theo đó, ngay từ việc di chuyển từ nội đô hay các khu vực lân cận tới Ocean City, các “Gai con” đã được “chiều chuộng” hết mức. Ngoài các tuyến VinBus miễn phí tăng cường tần suất hoạt động tới tận 3 giờ sáng, những người lựa chọn Xanh SM hay GF - thương hiệu cho thuê xe điện đang được giới trẻ yêu thích - cũng nhận được nhiều ưu đãi và mã giảm giá.

Check-in tại gian hàng của GF, các “Gai con” nhận được những phần quà cực xinh

Trong những khoảng nghỉ giữa các buổi biểu diễn, giới trẻ còn có vô số lựa chọn vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng ở quần thể tiện ích đẳng cấp kế cận khu vực sân khấu. Hấp dẫn hơn cả là cơ hội “giải nhiệt mùa hè” trong khung cảnh thơ mộng “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” ở bộ đôi “kỳ quan” VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park với voucher giảm giá lên tới 20% dành cho các “Gai con” có vòng tay concert.

Các cửa hàng tại Ocean City tung ra khuyến mại lên tới 20% cùng với hàng loạt combo hấp dẫn

Hành trình foodtour và mua sắm bất tận cũng được mở ra ở các khu phố thương mại như The Venice, K-Town, Little Shanghai, Little Hongkong hay Làng Sake - nơi quy tụ hàng trăm nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang gồm đủ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Những người đặt bàn trước được giảm giá lên tới 20% cho các bữa tiệc vị giác. Cùng với đó là hàng loạt combo quà tặng để “quẩy hết mình” tại sự kiện cho hoá đơn từ 500.000 đồng hoặc theo nhóm khách từ 5 người trở lên.

Đu idol tại Ocean City, khán giả có cơ hội rinh quà “siêu to khổng lồ” từ VinFast

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, khách đi dự concert có cơ hội nhận được ưu đãi khủng từ thương hiệu xe điện Top 1 thị trường - VinFast. Theo đó, ngay tại concert, các khách hàng đặt cọc mua xe đã nhận được quà tặng trị giá lên tới 25 triệu đồng. Đây được xem là thế mạnh “độc quyền” của Ocean City khi có thể quy tụ cả hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồ sộ của Vingroup để mang tới cho du khách liên hoàn ưu đãi.

Chuỗi sự kiện rực lửa của concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” cùng các hoạt động bên lề đã khép lại nhưng không khí lễ hội ở Ocean City sẽ còn tiếp tục bởi hàng loạt sự kiện sẽ được tổ chức tại “thành phố điểm đến” trong suốt 3 tháng hè. Đây chính là nhân tố kiến tạo chuẩn sống mới trẻ trung, thời thượng cho cộng đồng cư dân tại chỗ, đồng thời là bệ phóng để các ngành thương mại, dịch vụ ở phía đông Hà Nội tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Thế Định