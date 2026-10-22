Sự cố chập điện tại một trang trại ở xã Hà Linh, Hà Tĩnh, khiến hơn 3.000 con gà thịt chết khi chỉ còn khoảng một tuần nữa đến ngày xuất bán. Đàn gà đều nặng hơn 2 kg/con, khiến chủ trang trại ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sáng 22/10, ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố khiến một trang trại chăn nuôi gà bị thiệt hại lớn.

Theo ông Tần, chiều 21/10, tại trang trại của ông Nguyễn Văn Long (48 tuổi), ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, xảy ra sự cố chập điện, khiến hơn 3.000 con gà tại trang trại của ông Long chết ngạt.

Hàng nghìn con gà chết la liệt. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Hà Lĩnh, trang trại của ông Long đang nuôi khoảng 13.000 con gà. Đây là cơ sở nuôi gà theo mô hình liên kết.

Theo ghi nhận, số gà chết nằm dày trong khu vực chuồng nuôi. Đây đều là đàn gà đã gần đến thời điểm xuất bán.

Ông Long cho hay đàn gà bị chết có trọng lượng trên 2 kg/con, dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ xuất bán. Với số gà bị chết, gia đình ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Người dân hỗ trợ chủ trang trại làm thịt gà để xuất bán. Ảnh: CTV

Sau sự cố, người thân và hàng xóm đến hỗ trợ gia đình anh Long sơ chế số gà còn sống để tìm đầu ra, giảm bớt thiệt hại. Gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chia sẻ và hỗ trợ tiêu thụ.

Lãnh đạo UBND xã Hà Lĩnh cho biết chính quyền địa phương đã nắm được sự việc, đến thăm hỏi, động viên gia đình và xem xét hỗ trợ khi cần thiết.