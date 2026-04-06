Để tiếp tục thu hút khách trong dịp hè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tham gia “Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026” và giới thiệu điểm đến Gia Lai hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hàng ngàn du khách, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến tham quan ian hàng của tỉnh Gia Lai

Tại gian hàng quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai và Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mùa hè và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, giàu bản sắc trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh".

Đồng thời, trang trí các hình ảnh giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch Gia Lai gồm: Danh thắng (biển Kỳ Co, núi lửa Chư Đang Ya); Trưng bày và quảng bá các sản phẩm OCOP tại gian hàng; Trưng bày thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh Gia Lai; thông tin các dịch vụ du lịch và hoạt động chuyển đổi số du lịch …

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 diễn ra từ ngày 2-5/4, quy tụ hơn 150 gian hàng đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, sự cộng hưởng từ các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn, đặc biệt trong sau sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đang tạo hiệu ứng lan tỏa ấn tượng. Trong 3 tháng đầu năm, Gia Lai đón hơn 4,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 8.710 tỷ đồng, tăng 17%.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai: Tại Ngày hội du khách cũng được giới thiệu các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức trong thời gian tới. Tiêu biểu như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 5 năm 2026; Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số năm 2026; khai mạc Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến Du lịch Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026; tổ chức Hội nghị đánh giá tiềm năng và phát triển sản phẩm du lịch; Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm”…

Tại gian hàng của tỉnh có hàng ngàn du khách, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến tham quan, tìm hiểu, xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh. Hầu hết du khách rất ấn tượng và có kế hoạch tham quan du lịch Gia Lai trong dịp hè này, đây được xem là tín hiệu rất tích cực cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

An Nhiên