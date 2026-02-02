Chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch - văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến và các sản phẩm du lịch đặc sắc; tôn vinh giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn Gia Lai - một địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và quyết tâm chính trị để đảm nhiệm vai trò đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Huy

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước và dân số khoảng 3,5 triệu người, với vị trí địa lý chiến lược, là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch. Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc.

Gia Lai còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu, có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định, Hát Bội - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Di tích Rộc Tưng - Gò Đá (di tích quốc gia đặc biệt)...

Đặc biệt, mới đây, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Năm Du lịch quốc gia có chủ đề: "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hoá cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao như: chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026; Lễ hội Du lịch hè Gia Lai - Điểm đến kỳ thú; Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya...

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo, hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, bền vững, dựa trên giá trị văn hoá và cảm xúc chân thực về một không gian đại ngàn nguyên sơ kết nối với biển xanh. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Dự kiến Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026.